Снизился тестостерон у мужчины: повышение в домашних условиях

Спорт помогает поднять уровень тестостерона / © Pixabay

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Многие мужчины ищут возможность вернуть уровень мужских половых гормонов на тот, у которого молодой организм, потому что с возрастом он имеет тенденцию к снижению. А это может привести к низкому половому влечению, трудностям с поддержанием эрекции, усталости, потере костной и мышечной массы, увеличению веса, расстройствам настроения (тревога и депрессия).

Поддерживать уровень тестостерона в пределах рекомендованного диапазона, по словам врача, можно с помощью сбалансированного питания и активного образа жизни.

Что такое тестостерон

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Тестостерон является половым гормоном, который играет немаловажную роль в здоровье мужского организма. Гормон обеспечивает не только половое влечение у мужчин, но и поддерживает мышечную массу, плотность костей, и даже участвует в образовании клеток крови. В норме индекс свободного тестостерона (активного тестостерона) должен составлять от 15.0-50.0 пг/мл у мужчин.

Продукты, способствующие лучшей продукции тестостерона

Шпинат

Он является отличным источником магния, который участвует в развитии мышц и необходим для репродуктивной функции у мужчин любого возраста.

Устрицы

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Они имеют много цинка, что повышает уровень тестостерона, а также гормон роста. Оба гормона улучшают рост мышц и физическую работоспособность.

Чеснок и лук

Содержат химическое вещество — диалилдисульфид. Она стимулирует высвобождение гормона, что увеличивает выработку тестостерона. Лук также является хорошим источником антиоксидантов, а чеснок содержит алицин. Это биологически активное соединение снижает уровень кортизола, конкурирующего с тестостероном в мышечных клетках. Уменьшение присутствия кортизола высвобождает место для тестостерона.

Бразильские орехи

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Содержат микроэлемент селен, необходимый для поддержания здорового гормонального фона. Селен улучшает подвижность сперматозоидов, вызванную дефицитом тестостерона.

Брокколи

Капустные овощи, такие как брокколи, имеют высокое содержание индолов, противораковых соединений, косвенно повышающих выработку тестостерона. В частности, они способствуют снижению уровня эстрогена, подавляющего выработку мужских половых гормонов.

Яйца

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В желтке много холестерина, а также мононенасыщенных и насыщенных жиров, обеспечивающих большую часть гормональной стимуляции. Холестерин является одним из строительных блоков тестостерона, без которого невозможен синтез этого гормона. Яйцо также содержит аспарагиновую кислоту, аминокислоту, стимулирующую выработку тестостерона.

Жирная рыба

Содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для здоровья спермы. Тунец имеет высокое содержание витамина D, связанное с увеличением продолжительности жизни и выработкой тестостерона.

Бананы и авокадо

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Бананы содержат фермент бромелайн, витамины группы В и калий, которые помогают повысить уровень тестостерона. Они также являются хорошими источниками антиоксидантов и поддерживают высокий уровень энергии.

Красное мясо

Содержит большое количество цинка в легко усваиваемой форме и много насыщенных жиров, способствующих выработке тестостерона.

Бобы

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Они богаты белком и цинком. Для повышения уровня тестостерона выбирайте фасоль, нут или чечевицу.

Среди других способов

Упражнения и поднятие тяжестей

Доказано, что уровень тестостерона возрастает после физических упражнений, особенно если они состоят в повышении тяжести. Спорт стимулирует мозговые химические процессы, что обеспечивает повышение настроения и прирост уверенности. Спортивные тренировки три раза в неделю в течение двух месяцев способны повысить уровень тестостерона у мужчин 60 лет до уровня 30-летних мужчин.

Сбросьте лишний вес

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Большой процент жира стимулирует выработку фермента — ароматазы, что способствует трансформации тестостерона в эстрадиол, и тем самым снижает содержание свободного тестостерона у мужчин.

Высыпайтесь

Доказано, что сон напрямую связан с высвобождением тестостерона, поскольку во время сна производится большое количество полового гормона. Уровень мужского полового гормона снижается на 15% при дефиците сна менее восьми часов в сутки.

Принимайте витамин D и цинк

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Регулярное употребление витамина D3 помогает повысить уровень тестостерона у мужчин без применения стероидов. Сам витамин D3 или холекальциферол является жирорастворимым витамином и синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже.

Раньше мы писали, как повысить тестостерон у мужчин. Больше об этом читайте в новости.