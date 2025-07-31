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Снизит артериальное давление за 30 минут: поможет дешевый украинский овощ
Всего несколько глотков свекольного сока в день могут снизить давление, улучшить состояние сосудов и снизить воспалительные процессы в организме. Это простой, доступный и естественный способ позаботиться о сердце.
Регулярное употребление нескольких глотков овощного сока в день может помочь пожилым людям снизить артериальное давление.
Такие выводы сделали исследователи из Университета Эксетера (Великобритания), изучив влияние сока свеклы на состояние здоровья.
Свекла содержит большое количество нитратов — природного соединения, участвующего в важных процессах организма. Нитраты способствуют понижению давления и улучшению работы сосудов. Кроме того, исследование показало, что свекольный сок влияет даже на микрофлору полости рта — что также может иметь положительный эффект для сердечно-сосудистой системы.
«Продукты с высоким содержанием нитратов изменяют микробиом полости рта так, что это может уменьшить воспаление и снизить артериальное давление у пожилых людей», — отметил профессор Энди Джонс.
Напомним, один человек из десяти ощущает повышенное давление в возрасте от 20 до 40 лет и пять человек из десяти — в возрасте от 50-60 лет. Это заболевание донимает не только украинцев. В мире каждый третий взрослый имеет гипертонию.
Кровяное давление следует держать под контролем, так как повышенное давление чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.
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