Собака откусила модели губу: как она выглядит после шести операций (фото)

Молодая модель Бруклинн Хоури, которой во время ужасного нападения собака откусила всю верхнюю губу, продемонстрировала свое превращение после шести операций.

Об этом пишет LADbible.

В ноябре в 2020 году американка отдыхала со своей двоюродной сестрой и восьмилетним питбулем Дизелем за день до того, как должна была сняться в телевизионной рекламе. После дня, проведенного на природе, они все вернулись в дом Бруклинн, чтобы расслабиться.

Но все пошло кувырком, когда Дизель внезапно развернулся и бросился на Бруклинн, впившись зубами в ее лицо и оторвав ей верхнюю губу.

"Он висел у меня на губах", – вспомнила она.

После нападения она сфотографировала свое лицо, на которое ей было тяжело смотреть: "Вы могли видеть страх в моих глазах: "Боже мой, вот так я выгляжу. Как это исправить?". Я не сознавала, что он оторвал мне всю губу".

Бруклинн Хоури / Фото: instagram.com/brookhoury

За четыре года, прошедшие после инцидента, Бруклинн прошла долгий путь, документируя свой прогресс в Instagram и открыто рассказывая о трудностях, с которыми она столкнулась.

"Просто посмотреть на себя в зеркало, сказать себе и поверить, что то, что я вижу, не является конечным продуктом, и полюбить себя независимо от того, как я выгляжу, просто изнутри", — рассказала модель.

Но после шести операций, некоторые из которых продолжались около 20 часов, к ней вернулась улыбка. Однако, из-за характера ее травм, Бруклинн понадобился более года, чтобы найти врача, который бы согласился за нее взяться. Она похвалила своего хирурга после последней масштабной процедуры в 2023 году, сообщив, что планирует сделать татуировку на губах как свой последний шаг.

Бруклинн Хоури / Фото: instagram.com/brookhoury

В посте, документирующем ее трансформацию, она рассказала своим подписчикам: "За последние несколько лет я научилась гораздо больше, чем просто любить то, что вижу в зеркале. Я узнала, как редко и удивительно найти хирурга, которому можно доверять, с которым можно общаться и смеяться. Я так много узнала о современной медицине и о том, чего можно достичь. Я в восторге от того, что смог сделать мой хирург. Он настоящий художник. Самым удивительным было то, что я смогла полюбить себя на каждом шагу этого процесса реконструкции. Я научилась любить каждый шрам и каждое отличие, которое я вижу на себе, которое делает меня собой. Оглядываясь на эти фотографии, я понимаю, какой это был долгий путь. Я была так благодарна и так благословенна".

Бруклинн Хоури / Фото: instagram.com/brookhoury

Напомним, женщина, которая более 10 лет вырывает волосы на голове, показала, как она выглядит. Ей пришлось побрить голову.

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