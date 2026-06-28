Солнце защищает от деменции лучше, чем отказ от алкоголя: врачи определили, сколько нужно гулять

Ученые обнаружили неожиданную пользу дневного света для защиты от деменции

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Ежедневное пребывание под яркими солнечными лучами значительно снижает риск развития деменции в пожилом возрасте. Недостаток естественного освещения в течение дня оказался гораздо более сильным предвестником проблем с памятью, чем избыточный вес или злоупотребление алкоголем.

Об этом пишет издание Earth.com.

Датчики света и статистика

Для получения точных данных десятки тысяч пожилых добровольцев в течение недели носили специальные наручные датчики со встроенными люксметрами. Эти приборы ежеминутно фиксировали яркость окружающей среды от рассвета до заката. Такой объективный подход позволил избежать погрешностей, ранее массово возникавших во время обычных устных опросов пациентов.

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В течение следующих восьми лет наблюдений медики диагностировали деменцию более семи сотен участников этого эксперимента. Анализ собранных данных показал, что люди со средней дневной яркостью более тысячи люкс имели на шестнадцать процентов более низкую вероятность заболеть. Это освещение примерно равно обычной пасмурной погоде на открытом пространстве.

Важность времени и яркости

Лучшие результаты продемонстрировали те добровольцы, которые ежедневно проводили не менее сорока двух минут под ярким дневным светом более пяти тысяч люкс. Увеличение этого времени формировало устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению риска нейродегенеративных заболеваний. Но искусственное освещение ночью от экранов или уличных фонарей не показало никакой четкой связи с развитием недуга.

Результаты убедительно доказывают, что получение мощного заряда света днем является гораздо более важным фактором, чем избегание свечения после наступления темноты. Обычная утренняя прогулка или работа у большого окна могут стать абсолютно бесплатным и действенным инструментом профилактики. В то же время даже самая темная спальня не поможет сохранить здоровье мозга, если человек постоянно сидит в мрачном помещении днем.

"Дневной свет может служить новым индикатором риска деменции", - подчеркнул ведущий автор исследования Хунлян Фэн.

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Напомним, даже короткие прогулки после еды могут быть вдвое короче. Они не только предотвращают лишний вес, но и помогают организму лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

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