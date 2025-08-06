Солнцезащитные кремы вызвали новую панику в Сети: что стало причиной

Солнцезащитный крем / © Pixabay

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После ряда вирусных видео в TikTok и Instagram, в которых блогеры называют SPF-средства «опасными» для здоровья, пользователи начали массово сомневаться в безопасности защиты от солнца. Но эксперты призывают не поддаваться панике.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Причиной новой волны недоверия стало исследование, опубликованное Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В нем говорилось о том, что после нанесения некоторых солнцезащитных средств в крови добровольцев были обнаружены следы органических УФ-фильтров — авобензона, оксибензона, октокрилена и экамсулы. Концентрации превышали ориентировочные пороги, рекомендованные регулятором.

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Впрочем, авторы исследования отметили, что их выводы не означают, что надо прекращать пользование солнцезащитными кремами. Они объяснили: эксперимент проводился в условиях «максимального использования» — то есть с очень толстым слоем средства, который превышает реальные нормы нанесения в повседневной жизни. В таких объемах кремы используются редко, а потому и влияние активных компонентов будет существенно меньше.

«Эти результаты не указывают на то, что людям следует воздерживаться от использования солнцезащитного крема», — заявили авторы.

Медицинские эксперты продолжают подчеркивать опасность ультрафиолетового излучения. По словам доктора Клэр Найт из исследовательской организации Cancer Research UK, УФ-лучи повреждают клетки кожи, способствуют старению, мутациям и могут приводить к развитию рака.

Особенно опасным, по ее словам, является воздействие солнца в детстве — оно может значительно повысить риск развития меланомы во взрослом возрасте.

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Известно, что на рынке представлены два типа УФ-фильтров: неорганические (на основе оксида цинка или диоксида титана) и органические (углеродные соединения). Часто они используются вместе, чтобы обеспечить более широкий спектр защиты.

Такие средства, по данным ВОЗ, остаются основным способом профилактики кожных заболеваний, вызванных солнцем, в частности меланомы — одного из самых агрессивных типов рака кожи.

Напомним, ранее ученые предупредили, что популярный напиток может мешать вашему выздоровлению.