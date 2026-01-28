- Дата публикации
Сон без подушки снижает риск опасной болезни — исследование
После сна на подушке 67 процентов участников эксперимента имели более высокое внутриглазное давление, чем после сна без нее.
Китайские исследователи из Чжэцзянского университета обнаружили пользу сна без подушки для пациентов с глаукомой — болезни, которая является одной из основных причин слепоты в мире.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Ophthalmology.
Участниками эксперимента были 144 пациента с глаукомой — нарушением оттока глазной жидкости и повреждением глазного нерва, которое часто сопровождается высоким давлением в глазу.
В течение суток у них измеряли внутриглазное давление каждые два часа. Четыре раза замеры делали у пациентов, которые лежали без подушки, еще четыре раза — с подушками, которые поднимали им голову на 20 и 35 градусов.
Как выяснилось, после сна на подушке 67 процентов участников эксперимента имели более высокое внутриглазное давление, чем после сна без нее. Наиболее заметными были эти изменения у молодых пациентов и тех, кто имел самый распространенный вид глаукомы, связанный с закупоркой сосудов, которые должны отводить глазную жидкость.
При этом у людей наблюдали снижение давления в сосудах, которые должны насыщать глаз питательными веществами.
В отдельном эксперименте с 20 здоровыми добровольцами ученые выяснили, что просвет яремной вены сужался, когда люди спали на подушках. Это может приводить к ухудшению оттока крови и внутриглазной жидкости.
Хотя результаты еще нуждаются в подтверждении на большей выборке пациентов, они уже указывают на пользу сна без подушки. Это объясняют улучшением оттока крови от головы, когда шея человека не согнута, в результате чего не происходит сжатием яремной вены.
