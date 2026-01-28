Сон без подушки может быть полезным / © unsplash.com

Китайские исследователи из Чжэцзянского университета обнаружили пользу сна без подушки для пациентов с глаукомой — болезни, которая является одной из основных причин слепоты в мире.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Ophthalmology.

Участниками эксперимента были 144 пациента с глаукомой — нарушением оттока глазной жидкости и повреждением глазного нерва, которое часто сопровождается высоким давлением в глазу.

В течение суток у них измеряли внутриглазное давление каждые два часа. Четыре раза замеры делали у пациентов, которые лежали без подушки, еще четыре раза — с подушками, которые поднимали им голову на 20 и 35 градусов.

Как выяснилось, после сна на подушке 67 процентов участников эксперимента имели более высокое внутриглазное давление, чем после сна без нее. Наиболее заметными были эти изменения у молодых пациентов и тех, кто имел самый распространенный вид глаукомы, связанный с закупоркой сосудов, которые должны отводить глазную жидкость.

При этом у людей наблюдали снижение давления в сосудах, которые должны насыщать глаз питательными веществами.

В отдельном эксперименте с 20 здоровыми добровольцами ученые выяснили, что просвет яремной вены сужался, когда люди спали на подушках. Это может приводить к ухудшению оттока крови и внутриглазной жидкости.

Хотя результаты еще нуждаются в подтверждении на большей выборке пациентов, они уже указывают на пользу сна без подушки. Это объясняют улучшением оттока крови от головы, когда шея человека не согнута, в результате чего не происходит сжатием яремной вены.

