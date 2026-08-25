Сон может ускорять старение органов: неожиданные результаты исследования

Ночной отдых неожиданно влияет на биологический возраст / © Credits

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Международная группа ученых в 2026 г. проанализировала показатели 23 биологических часов старения, чтобы выявить идеальную продолжительность ночного отдыха для сохранения здоровья. Исследователи установили, что отклонение от нормы сна разрушительно влияет на ткани почти всего организма.

Об этом пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование Колумбийского университетского медицинского центра Ирвинга.

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Золотая середина: сколько часов нужно спать

Анализ медицинских данных около полумиллиона участников выявил четкую U-образную зависимость между количеством часов сна и темпами биологического старения. Самые низкие показатели старения и здоровый паттерн зафиксированы у людей, которые спят от 6,4 до 7,8 часов в сутки.

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Менее 6 часов или более 8 часов сна ежедневно приводят к ускоренному износу тканей. Искусственный интеллект помог разработать специальные часы старения для оценки возраста отдельных органов и систем.

Какие органы и системы страдают больше всего

Нарушение спящего режима непосредственно связано с разнообразными опасными заболеваниями по всему телу. Недостаточное количество сна четко коррелирует с депрессивными эпизодами, тревожными расстройствами, ожирением и сахарным диабетом 2-го типа. Короткая и чрезмерная продолжительность отдыха ассоциируется с повышенным риском гипертонии, ишемической болезни сердца и аритмий.

Оба краевых состояния отрицательно влияют на дыхательную систему, вызывая астму или хронические обструктивные заболевания легких. Страдает и желудочно-кишечный тракт, в частности из-за развития гастрита и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Напомним, ученые выяснили, что всего одна бессонная ночь может сломать реакцию организма на опасность. Если вам не удалось нормально отдохнуть в ночи, мозгу может быть сложнее «привыкнуть» к опасности, из-за чего стрессовая реакция сохраняется дольше.

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