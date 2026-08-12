Сон может выдать риск болезни Альцгеймера за годы до симптомов: что заметили ученые

Что ваш сон может рассказать о риске развития болезни Альцгеймера / © Credits

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Изменения в работе мозга, связанные со сном, могут возникать задолго до появления симптомов нейродегенеративных заболеваний. Учёные обнаружили связь между активностью небольшого участка мозга, отвечающего за бодрствование, и ритмами фазы быстрого сна (REM), важной для процессов памяти.

Об этом сообщило издание Earth.com.

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В то же время ученые из Университета Льежа отмечают: полученные результаты пока не позволяют использовать особенности сна для диагностики или прогнозирования болезни Альцгеймера.

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В центре исследования оказалось голубое пятно (locus coeruleus) — крошечная группа нервных клеток в стволе мозга. Эта область выделяет норадреналин и участвует в регуляции бодрствования, внимания и переходов между сном и бодрствованием.

Особый интерес ученых к locus coeruleus связан с тем, что именно здесь на ранних этапах могут возникать патологические изменения тау-белка, характерные для болезни Альцгеймера.

Что показало исследование сна

В исследовании приняли участие 52 здоровых человека. 34 участнику было от 18 до 31 года, ещё 18 — от 50 до 70 лет. Людей с серьезными заболеваниями мозга, нарушениями сна и другими состояниями, способными существенно повлиять на результаты, к эксперименту не привлекали.

После недели регулярного режима сна участники провели ночь в лаборатории. С помощью электроэнцефалографии учёные отслеживали активность мозга, уделяя особое внимание тета-ритму во время фазы быстрого сна и сигма-активности перед её началом.

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Отдельно оценивали активность locus coeruleus в дневное время с помощью функциональной МРТ, пока добровольцы выполняли две разные задачи на восприятие и реакцию.

Исследователи обнаружили, что в обеих возрастных группах определенный тип более сильной дневной реакции locus coeruleus был связан с более выраженной тета-активностью во время фазы быстрого сна. Подобная связь наблюдалась и с сигма-ритмом непосредственно перед началом этой фазы.

В то же время другой тип задания дал отличный результат: у пожилых участников более выраженная активность этой области мозга была связана с меньшей тета-активностью во время фазы быстрого сна. У молодых добровольцев такой четкой связи не было обнаружено.

Может ли сон предупредить о болезни Альцгеймера?

По мнению авторов работы, результаты могут свидетельствовать о том, что для нормальной фазы быстрого сна важен определенный баланс активности системы, регулирующей бодрствование. Однако исследование установило лишь связь между показателями и не доказало, что изменения в locus coeruleus непосредственно влияют на сон или память.

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Кроме того, ученые не исследовали у добровольцев уровень тау-белка, генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, ухудшение памяти или риск развития заболевания в будущем.

Автор исследования Жиль Вандевалле предполагает, что в перспективе сон может стать доступным маркером, который поможет выявлять людей с повышенной уязвимостью ещё до появления очевидных проблем. Однако для этого необходимы гораздо более масштабные и длительные исследования.

На данный момент вывод учёных более осторожный: работа небольшого участка мозга, контролирующего бдительность, связана с определёнными ритмами фазы быстрого сна у здоровых людей. Можно ли будет использовать эти особенности для раннего выявления риска болезни Альцгеймера, ещё предстоит выяснить.

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