Сон на животе чреват смертельной опасностью: подробности

Сон / © pexels.com

Реклама

Многие люди любят спать на животе, даже не подозревая о страшных последствиях для организма. Однако эта популярная поза для сна провоцирует острую боль в груди, похожую на инфаркт.

Об этом рассказал врач Сурадж Кукади.

Сон на животе создает дополнительное давление на позвоночник, что может привести к дискомфорту и утром боли. Однако главная опасность кроется в другом. Врач обратил внимание на риск развития костохондрита — воспалительного заболевания грудной клетки.

Реклама

Реагируя на видео другого блоггера, попавшего в отделение неотложной помощи с резкой болью в груди, специалист отметил: «К счастью, не вся боль в груди связана с сердцем. У этого человека диагностировали костохондрит. 'Косто' означает ребра, 'хондрос' — хрящ, и это просто означает воспаление».

По словам медика, это состояние возникает, когда хрящ, соединяющий ребра с грудиной, раздражается и воспаляется. Это может вызвать острую, колющую боль в груди. Боль обычно усиливается при нажатии на грудь, переворачивании во сне или во время глубокого дыхания, поскольку ребра физиологически расширяются во время вдоха.

Специалисты клиники Майо также описывают костохондрит как воспаление хряща. Они подчеркивают, что боль, вызванная этим состоянием, может быть очень похожа на боль во время инфаркта или других серьезных заболеваний сердца. Чаще костохондрит поражает верхние ребра с левой стороны тела.

«Сон на животе может спровоцировать костохондрит, поскольку грудная клетка сжимается в течение нескольких часов, и это давление может раздражать ребра и хрящевые суставы», — объясняет доктор Кукадиа.

Реклама

Врач добавляет, что если соединить такой сон с плохой осанкой и поднятием тяжелых предметов в течение дня, создаются идеальные условия развития острого воспаления.

Лечение костохондрита обычно консервативно и просто: оно заключается в отдыхе, приеме противовоспалительных препаратов и мягком растяжении грудной клетки. При этом крайне важно избегать положений тела, которые могут сдавливать грудь.

Какие еще есть последствия

Кроме проблем с реберными хрящами, сон на животе имеет и другие негативные последствия. Из-за постоянного давления лица на подушку такая поза может привести к быстрому увеличению количества морщин. Кроме того, некоторые исследования показывают, что спящие на животе люди могут быть более тревожными и склонными к компульсивному поведению.

Единственным существенным преимуществом этой позы является помощь при храпе, поскольку сон на животе предотвращает западание языка назад, поддерживая дыхательные пути открытыми.

Реклама

Какая поза для сна считается лучшей

Эксперты Фонда по изучению сна дают четкие рекомендации по безопасному ночному отдыху.

«Самыми здоровыми позами для сна, как правило, являются позы на боку или на спине, поскольку они лучше поддерживают правильное положение позвоночника, снижают давление и позволяют мышцам восстанавливаться», — отмечают в фонде.

Сон на боку (особенно на левом) идеально подходит для уменьшения изжоги, облегчения боли в спине и предотвращения апноэ во сне. В то же время сон на спине обеспечивает лучшее анатомическое выравнивание позвоночника.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Реклама

Новости партнеров