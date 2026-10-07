Сон на животе может вызвать боль в спине и шее: чем опасна эта поза

Сон

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Сон на животе может быть причиной утренней скованности шеи, боли в пояснице и дискомфорта в плечах. Проблема возникает из-за того, что при длительном пребывании в таком положении позвоночника сложнее сохранять естественное положение.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Когда человек спит на животе, голову придется поворачивать в сторону, чтобы нормально дышать. Из-за этого шея в течение нескольких часов остается повернутой в одну сторону, что может приводить к напряжению мышц и появлению скованности после пробуждения. Высокая подушка способна дополнительно усиливать нагрузку на шею и плечи.

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Страдать может и поперек. На мягком матрасе таз и живот могут сильнее погружаться в поверхность, поэтому нижняя часть позвоночника чрезмерно прогибается. Особенно это может усугублять дискомфорт у людей, уже имеющих склонность к боли в спине.

Неприятные ощущения могут возникать и на плечах. Если во время сна рука оказывается под головой или подушкой, сустав длительно остается в неудобном положении. Кроме того, из-за давления на нервы иногда возникает временное онемение или покалывание в руке. Обычно оно проходит после изменения положения тела.

В то же время сон на животе не обязательно вреден для всех. У некоторых людей такая поза может уменьшать храп, поскольку верхние дыхательные пути менее подвержены сужению, чем во время сна на спине. Однако если человек регулярно просыпается с болью в шее или спине, следует попробовать другое положение для сна и обратить внимание на подушку и матрас.

Если онемение рук часто повторяется, длится долго, возникает также днем или сопровождается слабостью мышц, не следует объяснять это лишь неудобной позой во время сна — причину симптомов лучше обсудить с врачом.

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Напомним, ученые подчеркивают, что универсальной «правильной» позы для сна не существует — лучше всего та, которая не вызывает боли, помогает свободно дышать и поддерживает позвоночник. Сон на боку может уменьшать храп и симптомы апноэ, а положение на левом боку потенциально способствует работе глимфатической системы мозга. Сон на спине помогает сохранять позвоночник в нейтральном положении, но может усиливать храп и апноэ.

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