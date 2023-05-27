Сон после обеда: полезен ли он для здоровья

Дневной сон для взрослых имеет больше преимуществ, чем вы можете себе представить.

Если вы часто просыпаетесь с чувством усталости даже после восьмичасового ночного сна, возможно вам следует немного подремать после обеда для сохранения психического и физического здоровья.

Согласно исследованиям, опубликованным в научном журнале "Journal of Clinical Sleep Medicine", сон после обеда может быть полезен для вашего здоровья. Результаты показали, что благодаря короткому отдыху вы можете повысить обучаемость и работу, улучшить память, снизить риск сердечных заболеваний, а еще — восстановить достаточно энергии, чтобы выполнять ежедневные задачи.

Основные преимущества дневного сна для вашего здоровья

Главное преимущество сна после обеда состоит в том, что он помогает улучшить вашу память. Согласно вышеупомянутому исследованию, люди, которые в течение дня дремали 20-30 минут, гораздо лучше запоминали информацию. Связывают это с тем, что во время сна усиливается выработка некоторых гормонов, которые помогают закрепить полученные данные в долговременной памяти.

Еще одним очевидным преимуществом послеобеденного сна является его способность повысить обучаемость. Исследование показало, что люди, дремавшие днем, смогли лучше выполнять задачи, требующие когнитивных навыков, а также решать проблемы и принимать решения. Ученые объясняют это тем, что сон помогает мозгу отдохнуть и готовит его к более эффективному противостоянию новым вызовам.

Те, кто любит дремать днем, меньше подвержены развитию сердечных заболеваний. В журнале Heart было опубликовано исследование, показавшее, что у таких людей на 37% меньше риск заболеть, ведь сон выравнивает артериальное давление и уменьшает стресс.

Сколько можно дремать днем? Исследования показали, что оптимальными для получения всех преимуществ являются 20-30 минут в день.

Избегайте дремы более 30 минут

Если дремать более получаса может нарушиться цикл сна, а после пробуждения вы будете ощущать дезориентацию и сонливость. Происходит так потому, что когда мы спим, мозг переходит в разные фазы сна. Прервав этот цикл, позже будет тяжело уснуть.

Долгий сон после обеда может плохо сказаться на ночном отдыхе. Это приводит к плохому качеству сна, появлению ощущения усталости на следующий день.

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