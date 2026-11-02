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Сонливость может указывать на риск распространенного заболевания — новое исследование
Сонливость и пониженная энергия в течение дня в пожилом возрасте не всегда указывают на увеличение потребности в отдыхе. Ученые обнаружили, что дисфункция сна днем связана со склонностью к развитию деменции.
Обычные привычки могут свидетельствовать о рисках развития деменции. Люди, часто спящие днем или имеющие кратковременный сон, могут иметь большую склонность к этой болезни.
Об этом пишет издание sciencealert.
Исследователи предполагают, что между дневным сном и деменцией может существовать двусторонняя связь. С одной стороны, дневной сон может быть фактором риска деменции. С другой стороны, начало развития деменции может влиять на участки мозга, регулирующие состояние бодрствования, из-за чего человек чаще засыпает днем.
Эксперты предполагают, что сон играет определенную роль в «очищении» от накапливающихся в мозге нейротоксинов. Предыдущие исследования показали, что недосыпающие люди имеют большее количество белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
Кроме того, расстройства сна могут активировать воспалительную реакцию мозга, возникающую при болезни Альцгеймера и других типах деменций.
В то же время исследователи считают, что регулярная физическая активность, меньшее время сидя и достаточный сон могут поддерживать здоровье мозга. Среди возможных объяснений они называют поддержание кровотока в мозге, очищение нервных клеток от продуктов обмена и защиту сердечно-сосудистой системы.
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