Ученые обнаружили, что дисфункция сна днем связана со склонностью к развитию деменции / © Getty Images

Реклама

Обычные привычки могут свидетельствовать о рисках развития деменции. Люди, часто спящие днем или имеющие кратковременный сон, могут иметь большую склонность к этой болезни.

Об этом пишет издание sciencealert.

Реклама

Исследователи предполагают, что между дневным сном и деменцией может существовать двусторонняя связь. С одной стороны, дневной сон может быть фактором риска деменции. С другой стороны, начало развития деменции может влиять на участки мозга, регулирующие состояние бодрствования, из-за чего человек чаще засыпает днем.

Реклама

Эксперты предполагают, что сон играет определенную роль в «очищении» от накапливающихся в мозге нейротоксинов. Предыдущие исследования показали, что недосыпающие люди имеют большее количество белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, расстройства сна могут активировать воспалительную реакцию мозга, возникающую при болезни Альцгеймера и других типах деменций.

В то же время исследователи считают, что регулярная физическая активность, меньшее время сидя и достаточный сон могут поддерживать здоровье мозга. Среди возможных объяснений они называют поддержание кровотока в мозге, очищение нервных клеток от продуктов обмена и защиту сердечно-сосудистой системы.

Ранее специалисты объяснили, как отличить обычную возрастную забывчивость от изменений, требующих медицинского обследования. Больше об этом читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров