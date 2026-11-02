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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Сонливость может указывать на риск распространенного заболевания — новое исследование

Сонливость и пониженная энергия в течение дня в пожилом возрасте не всегда указывают на увеличение потребности в отдыхе. Ученые обнаружили, что дисфункция сна днем связана со склонностью к развитию деменции.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
3 комментария
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Ученые обнаружили, что дисфункция сна днем связана со склонностью к развитию деменции

Ученые обнаружили, что дисфункция сна днем связана со склонностью к развитию деменции / © Getty Images

Обычные привычки могут свидетельствовать о рисках развития деменции. Люди, часто спящие днем или имеющие кратковременный сон, могут иметь большую склонность к этой болезни.

Об этом пишет издание sciencealert.

Исследователи предполагают, что между дневным сном и деменцией может существовать двусторонняя связь. С одной стороны, дневной сон может быть фактором риска деменции. С другой стороны, начало развития деменции может влиять на участки мозга, регулирующие состояние бодрствования, из-за чего человек чаще засыпает днем.

Эксперты предполагают, что сон играет определенную роль в «очищении» от накапливающихся в мозге нейротоксинов. Предыдущие исследования показали, что недосыпающие люди имеют большее количество белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, расстройства сна могут активировать воспалительную реакцию мозга, возникающую при болезни Альцгеймера и других типах деменций.

В то же время исследователи считают, что регулярная физическая активность, меньшее время сидя и достаточный сон могут поддерживать здоровье мозга. Среди возможных объяснений они называют поддержание кровотока в мозге, очищение нервных клеток от продуктов обмена и защиту сердечно-сосудистой системы.

Ранее специалисты объяснили, как отличить обычную возрастную забывчивость от изменений, требующих медицинского обследования. Больше об этом читайте в новости.

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Комментарии (3)
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wer3981
10:45, 2026.11.02
Я что заключённый , урка , уголовник , преступник ? Хочется вам по какой-то непонятному пророчеству . Смотрите , вы сами себе заработали то что ждёт вас по...
wer3981
10:07, 2026.11.02
Готовьтесь , это завершающий раз , подведение итогов .
wer3981
10:00, 2026.11.02
Вы ещё мне так намекаете что я куда-то спешу ,что всему своё время . Спросить у тех из-за кого я здесь , а вы тоже в такой ситуации ? Вы тоже сами боретес...
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