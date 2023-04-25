Сонный паралич: почему тело временно остается неподвижным

Сонный паралич или сонный ступор – одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. Он характеризуется мышечной слабостью. Это распространенное состояние, когда часть вашего мозга просыпается, а тело остается временно парализованным.

Об этом говорится в материале BBC.

Такое расстройство сна иногда сопровождается учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и может длиться от нескольких секунд до 15-20 минут.

По словам людей, страдающих этим недугом, во время сонного паралича они испытывают страх и непонимание, которые могут сопровождаться галлюцинациями, беспокойством.

24-летняя Виктория вспоминает, что когда ей было 18 и у нее случился сонный паралич, она видела ужасные галлюцинации.

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"Я проснулась и не могла двигаться. Я увидела фигуру, похожую на гремлина, которая пряталась за шторой. Она прыгнула мне на грудь. Я подумала, что попала в другое измерение. И самым страшным было то, что я не могла кричать. Это было так ярко, так реально", – рассказала девушка.

Люди могут видеть во время галлюцинаций демонов, привидений, пришельцев, злоумышленников или даже умерших родственников. Они могут видеть парящие в воздухе части своего тела или собственных клонов, стоящих у кровати.

До недавнего времени существовало мало информации о том, сколько людей страдают сонным параличом. Но в 2011 году клинический психолог Брайан Шарплесс, который сейчас является доцентом колледжа Святой Марии в Мериленде, сделал самый полный на сегодняшний день обзор этого состояния. Он рассмотрел данные 35 исследований, охватывавших пять десятилетий и более 36 000 добровольцев.

Шарплесс обнаружил, что сонный паралич встречается чаще, чем считалось ранее, причем хоть раз ощущали его почти 8% взрослых. Этот показатель значительно выше среди студентов университетов (28%) и психиатрических пациентов (32%).

Почему происходит сонный паралич

Ночью наше тело проходит четыре стадии сна. Последняя стадия называется быстрым сном или REM. В это время нам снятся сны. Во время фазы REM мозг парализует мышцы – вероятно, чтобы помешать нам физически делать то, что мы видим во сне, и не причинить себе вреда.

Но иногда – и ученые до сих пор не уверены, почему – сенсорная часть мозга преждевременно выходит из фазы REM. Тогда вы чувствуете, что очнулись. Но остальная часть вашего мозга все еще находится в фазе REM и по-прежнему посылает нейромедиаторы, чтобы парализовать мышцы.

"Сенсорная часть мозга становится активной. Вы просыпаетесь психически, но физически вы все еще парализованы", — объясняют ученые.

Сонный паралич также может являться признаком нарколепсии – более серьезного расстройства сна, при котором мозг не в состоянии регулировать режим сна и бодрствования, что заставляет людей засыпать в неподходящее время.

Врачи говорят, что сонный паралич чаще возникает, когда человек недосыпает. Некоторые люди, страдающие им, также считают, что он более вероятен, когда они засыпают на спине, хотя объяснения этому нет.

Самым распространенным подходом к лечению сонного паралича является просветительский: пациентам рассказывают о научной основе этого расстройства и уверяют, что им ничего не угрожает. Иногда используют медитационную терапию.

Однако в более серьезных случаях могут применяться лекарства, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОС), которые обычно используются для лечения депрессии, но также имеют побочный эффект угнетения быстрого сна.

Напомним, ученые назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца.

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