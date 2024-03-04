Сосудистые звездочки на лице: причины появления и как убрать в домашних условиях

Практически любая дама может выявить у себя эту делему.

Разрывы кровеносных сосудов, также известные как купероз или сосудистые звездочки, могут возникать на большинстве участков тела. Когда они появляются на лице, они обычно выглядят как маленькие красные линии, распространяющиеся в виде паутины. Они тоже часто развиваются на ногах.

Любой человек может столкнуться с разрывом кровеносных сосудов на лице. Риск может быть выше, если у вас есть некоторые хронические заболевания. Важно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину разрыва кровеносных сосудов и способы их лечения. Есть несколько вариантов лечения.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Very Well Health, в котором доктор медицинских наук Уильям Трусвелл наложил развернутый обзор появления кровеносных сосудов на лице и вариантах лечения.

Что влечет за собой разрыв сосудов на лице?

К разрыву кровеносных сосудов на лице могут привести разные причины. Ваш риск может быть выше, если вы сталкивались с любым из перечисленных ниже факторов.

Генетика: Если у кого-то из членов вашей семьи были разорваны сосуды или сосудистые звездочки, риск их развития выше.

Возраст и пребывание на солнце: солнечная пурпура – это состояние, при котором кровеносные сосуды протекают под кожей, особенно у пожилых и на участках кожи, которые много времени находятся на солнце.

Пребывание на жаре приводит к расширению кровеносных сосудов и может сделать их более заметными под кожей.

Изменение давления: Резкое изменение атмосферного давления (например, при нырянии или полете) может привести к тому, что кровеносные сосуды на лице разрываются и становятся более заметными.

Во время беременности повышенный уровень эстрогена повышает риск разрывов кровеносных сосудов. Обычно они исчезают самостоятельно после родов.

Экологические или химические раздражители: Воздействие экологических или химических раздражителей вблизи лица может привести к разрыву кровеносных сосудов.

Розацеа Розацеа — это распространенное заболевание кожи, вызывающее покраснение, приток крови, отеки и видимые кровеносные сосуды.

Употребление алкоголя: Употребление алкоголя приводит к покраснению кожи и расширению кровеносных сосудов. Со временем запои могут привести к появлению сосудистых звездочек на теле.

Травмы головы: Любая травма лица может повлечь за собой появление кровоподтеков и сделать кровеносные сосуды более заметными.

Рвота или чихание: Рвота или сильное чихание могут привести к повышению давления на лицо. Это давление может привести к разрыву кровеносных сосудов.

Как диагностируются разрывы сосудов на лице?

Разрывы кровеносных сосудов или сосудистые звездочки на лице являются распространенным явлением и, как правило, безвредны. Вы можете определить их в домашних условиях по внешнему виду. Они выглядят как тонкие красные линии, образующие паутинный узор на коже.

Если вы испытываете дискомфорт из-за появления сосудистых звездочек на лице, обратитесь к врачу. Он, скорее всего, направит вас к дерматологу (врачу, специализирующемуся на диагностике и лечении кожных заболеваний) или лицевому пластическому хирургу (врачу, лечащему структуры головы и шеи).

Дерматолог может диагностировать сосудистые звездочки с помощью физического осмотра. Тесты, используемые для оценки вен в организме, включают в себя ультразвуковое исследование и венограмму. В большинстве случаев дерматолог диагностирует разрывы кровеносных сосудов на лице, осматривая их.

Домашние средства от разрыва кровеносных сосудов на лице

Вам может быть интересно испытать домашние средства для лечения сосудистых звездочек. Поскольку большинство домашних средств не доказали свою эффективность и безопасность, сначала проконсультируйтесь с врачом.

Избегайте горячей воды и экстремальных температур. Используйте теплую воду в душе и при умывании. Горячая вода может повлечь за собой разрыв кровеносных сосудов, поскольку она расширяет кровеносные сосуды и делает их более заметными.

Холодный компресс для немедленного облегчения. Поскольку тепло расширяет кровеносные сосуды, попробуйте приложить холодный компресс, чтобы вызвать сужение кровеносных сосудов. Это может оказать успокаивающее облегчение и сделать кровеносные сосуды менее заметными.

Яблочный уксус. Исследование 2016 показало, что нанесение яблочного уксуса на кожу может уменьшить появление сосудистых звездочек и улучшить покраснение кожи. Начните с очень небольшого количества разбавленного яблочного уксуса, чтобы увидеть, как ваша кожа реагирует на него.

Масло арники. Арника – это растение, которое в прошлом использовалось для облегчения боли, особенно в гомеопатической медицине. Она может содержать противовоспалительные соединения, которые эффективны при кожных заболеваниях, таких как сосудистые звездочки. Масло арники доступно для местного применения. Не используйте масло арники, если вы беременны или аллергии на определенные растения.

Гамомелис. Гамамелис – это натуральное средство, изготовленное из растения. Нанесение гамамелиса на кожу может снизить воспаление. Посоветуйтесь с врачом о том, сколько гамамелиса следует наносить на кожу.

Алая вера. Алоэ вера — это растение с длинными толстыми листьями, которое содержит гель, наносимый на кожу. Этот гель используется для лечения некоторых кожных заболеваний, таких как солнечные ожоги, обморожения и пролежни. Алоэ вера также является распространенным ингредиентом в средствах для умывания и увлажнения лица. Начните с небольшого количества и увеличивайте его.

Витамин С. Витамин С – это водорастворимое питательное вещество, которое имеет несколько преимуществ для кожи, включая уменьшение воспаления, улучшение заживления ран и повышение уровня увлажненности. Было обнаружено, что он защищает кожу от солнечных лучей, что может снизить риск разрыва кровеносных сосудов на лице. Посоветуйтесь с дерматологом относительно добавления сыворотки с витамином С в вашу процедуру ухода за кожей.

Травы. Некоторые виды растений и трав могут быть полезны для здоровья кожи. Например, конский каштан – это растение, которое можно наносить непосредственно на кожу и может лечить кожные проблемы, такие как разрывы кровеносных сосудов. Посоветуйтесь с дерматологом, прежде чем каждый день наносить травы на кожу.

Медикаментозное лечение разорванных кровеносных сосудов на лице

Если домашние средства и изменение образа жизни не улучшили внешний вид разорванных кровеносных сосудов на вашем лице, вы можете обратиться к дерматологу за назначением лечения и процедур.

Ретиноиды

Ретиноиды – это соединения витамина А, которые используются для лечения таких кожных заболеваний, как розацеа и акне. Они могут уменьшить видимость поврежденных кровеносных сосудов на лице. Они действуют, удаляя внешний слой кожи. Попросите своего дерматолога порекомендовать вам ретиноидные препараты.

Лазерная терапия

Лазерная терапия использует интенсивные узкие пучки когерентного света (пики и впадины световых волн выровнены), чтобы минимизировать появление сосудистых звездочек на коже. Его также можно использовать для разрушения вен, не работающих должным образом. Ваш дерматолог может порекомендовать несколько сеансов лазерной терапии для лечения сосудистых звездочек.

Терапия интенсивным импульсным светом

Терапия интенсивным импульсным светом использует свет, проникающий в первый слой кожи, не причиняя ей вреда. Оно достигает второго слоя кожи для лечения воспалительных заболеваний кожи, таких как акне, розацеа и псориаз.

Склеротерапия

Склеротерапия – это лечение сосудистых звездочек с помощью инъекций. Дерматолог вводит раствор в поврежденные кровеносные сосуды, заставляющий их закрыться. После того как сосуды закрываются, кровь перенаправляется в другие кровеносные сосуды. Это уменьшает появление сосудистых звездочек на коже.

Как предотвратить образование сосудистых звездочек на лице

К счастью, предотвратить или снизить риск развития сосудистых звездочек на лице возможно. Чтобы уменьшить риск появления сосудистых звездочек на лице, воспользуйтесь следующими советами.

Ограничь пребывание на солнце.

Всегда наносите солнцезащитный крем и головной убор, проводя время на открытом воздухе.

Старайтесь ограничить количество времени, которое вы проводите в экстремальной жаре.

Употребляйте алкоголь только в умеренных количествах или откажитесь от него.

Носите защитное снаряжение на занятиях спортом.

Соблюдайте план лечения, разработанный вашим дерматологом.

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