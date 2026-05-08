Сосуды «протекают», а легкие наполняются жидкостью: врач рассказал, чем опасен хантавирус

Ведущий вирусолог, заместитель начальника отдела вирусологии Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США доктор Джей Хупер предупредил об опасности хантавируса — редкого, но крайне опасного заболевания, которое переносят грызуны. По его словам, вирус способен вызывать тяжелые поражения кровеносных сосудов и легких, а уровень смертности достигает около 35%.

Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам Хупера, заражение может произойти после вдыхания аэрозольных частиц, содержащих инфицированные выделения грызунов. Также риск инфицирования существует через пищу, загрязненную грызунами.

«Если достаточно отходов грызунов попадает в воздух в виде аэрозоля, вы можете заразиться таким образом. Вы, вероятно, можете заразиться, употребляя пищу, загрязненную грызунами», — пояснил вирусолог.

Специалист отметил, что хантавирус атакует эндотелиальные клетки — внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Это приводит к нарушению их работы и утечке жидкости.

«Хантавирус поражает эндотелиальные клетки, которые являются оболочкой ваших кровеносных сосудов. Они вызывают дисфункцию, в результате чего ваши кровеносные сосуды протекают. Это ужасно», — заявил доктор Хупер.

По мере развития болезни легкие могут быстро наполняться жидкостью, что существенно усложняет течение инфекции. В то же время стандартного лечения хантавируса пока не существует.

Текущую вспышку связывают со штаммом Andes — единственной известной формой хантавируса, которая может передаваться от человека к человеку через слюну и другие жидкости организма.

Несмотря на высокую смертность, доктор Хупер считает глобальную пандемию маловероятной. По его словам, хантавирус значительно менее заразен, чем COVID-19, а для передачи инфекции нужен очень тесный контакт в конкретный период, когда зараженный человек активно выделяет вирус.

Также вирусолог призвал серьезнее относиться к рискам экотуризма. Он отметил, что люди, которые путешествуют в дикие природные регионы, могут оказываться в зоне повышенного риска заражения подобными инфекциями.

Доктор Хупер добавил, что при наличии поддержки и сотрудничества с фармацевтическими компаниями вакцину против хантавируса можно было бы разработать довольно быстро.

Издание отмечает, что на борту круизного лайнера MV Hondius, который находится в Среднеатлантическом регионе, зафиксировали вспышку опасного хантавируса, переносимого грызунами. Судно фактически превратилось в плавучий карантин с более 140 людьми на борту после подтверждения нескольких случаев заражения.

Путешествие лайнера началось в Аргентине и должно было завершиться в Западной Африке. О масштабах вспышки стало известно на этой неделе после подтверждения смерти трех человек. Еще по меньшей мере семь пассажиров сейчас проходят лечение.

Эксперты считают, что источником заражения стал хантавирус — опасное заболевание, которое передается через диких грызунов. По предварительным данным, двое пассажиров могли инфицироваться еще в аргентинском городе Ушуая во время наблюдения за птицами. Вероятно, люди вдохнули зараженные частицы грызуновых отходов, а уже после посадки на корабль вирус начал распространяться среди других пассажиров.

Вспышка хантавируса на лайнере — последние новости

На борту судна также находятся пятеро украинцев, которые входят в состав экипажа. В Министерстве иностранных дел заявили, что среди граждан Украины нет ни инфицированных, ни погибших, а также не поступало обращений об ухудшении их самочувствия.

После сообщений о вспышке власти Испании разрешили лайнеру MV Hondius зайти в порт на Канарских островах. Эвакуацию координируют ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

После инцидента внимание специалистов вновь приковано к санитарной безопасности на круизных судах. Эпидемиологи объясняют, что лайнеры создают благоприятные условия для распространения инфекций из-за большого количества людей в замкнутом пространстве, общих ресторанов, кают, а также единых систем вентиляции и водоснабжения.

Известно, что по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, и вернулись домой, в частности в США. Сейчас власти нескольких государств начали отслеживание контактов потенциально инфицированных.

