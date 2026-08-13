Сосуды скажут «спасибо»: 10 продуктов, которые могут улучшить кровообращение

10 продуктов для улучшения кровообращения / © Associated Press

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Некоторые продукты содержат питательные вещества и растительные соединения, которые могут способствовать здоровой работе кровеносных сосудов и кровообращению. Среди них — свекла, листовая зелень, ягоды, жирная рыба, орехи и бобовые.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Правильное кровообращение обеспечивает клетки организма кислородом и необходимыми питательными веществами. На здоровье сосудов влияет не только питание, но и уровень физической активности, курение, артериальное давление и показатели липидов в крови.

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Американская ассоциация сердца в рекомендациях за 2026 год не выделяет продуктов, которые сами по себе способны решить проблемы с кровообращением. Вместо этого специалисты советуют составлять рацион на основе овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных источников белка и ненасыщенных жиров, одновременно сокращая потребление продуктов с высокой степенью переработки.

Свекла

Свекла содержит природные нитраты, которые в организме частично превращаются в оксид азота. Это вещество способствует расширению кровеносных сосудов и участвует в регулировании их тонуса.

Систематический обзор и метаанализ 2026 года показали, что употребление неорганических нитратов может благотворно влиять на работу эндотелия — клеточного слоя, покрывающего внутреннюю поверхность сосудов. Саму свеклу можно варить, запекать, использовать для салатов и подавать в качестве гарнира.

Шпинат и другая листовая зелень

Природные нитраты также содержатся в шпинате, рукколе, салате и другой листовой зелени. Исследования связывают регулярное употребление таких овощей с улучшением показателей работы сосудов и артериального давления.

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В то же время зелень является источником калия, фолата, клетчатки и антиоксидантных растительных соединений. Её можно включить в рацион в составе салатов, омлетов, бутербродов и других блюд.

Черника и другие ягоды

Черника, клубника, малина и ежевика богаты антоцианами. Именно эти растительные пигменты определяют характерные красные, синие и фиолетовые оттенки ягод.

Учёные продолжают изучать, как антоцианы влияют на сосуды. Метаанализ 2025 года, в который вошли 45 рандомизированных исследований, показал, что ягоды могут быть полезным компонентом питания для поддержания здоровья сосудов. Причем употреблять их можно как в свежем, так и в замороженном виде.

Апельсины и другие цитрусовые

Цитрусовые, в частности апельсины и мандарины, содержат витамин С и флавоноиды. Возможное влияние последних на работу сосудистой системы в настоящее время также является предметом исследований.

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Специалисты рекомендуют по возможности выбирать цельные фрукты, а не соки, поскольку вместе с ними организм получает клетчатку. Особого внимания заслуживает грейпфрут, ведь он может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарственными препаратами.

Лосось, сардины и другая жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины и сельдь содержат значительное количество омега-3 жирных кислот, в частности ЭПК и ДГК. По результатам метаанализа рандомизированных исследований, омега-3 могут благоприятно влиять на функцию эндотелия.

Жирная рыба также занимает важное место в средиземноморском рационе, который считается полезным для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат ненасыщенные жиры, растительные омега-3 жирные кислоты, клетчатку и ряд биологически активных соединений.

Метаанализ шести рандомизированных исследований 2024 года с участием 250 человек выявил улучшение одного из показателей функции эндотелия после употребления грецких орехов. В то же время исследователи отметили, что для подтверждения результатов необходимы дополнительные научные исследования.

Поскольку орехи довольно калорийны, их рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Например, небольшую горсть можно добавить в салат или кашу.

Оливковое масло Extra Virgin

Оливковое масло содержит много ненасыщенных жирных кислот и является одним из основных источников жиров в средиземноморском рационе.

По данным Американской ассоциации сердца, такой тип питания может способствовать снижению риска развития сердечных заболеваний и инсульта. Оливковым маслом, в частности, можно заменять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Какао и тёмный шоколад

В какао содержатся флаванолы — вещества, влияние которых на работу кровеносных сосудов изучалось в ходе контролируемых исследований. Метаанализ 18 таких работ показал положительное влияние флаванолов на вазодилатацию, то есть расширение сосудов.

Однако это не означает, что темный шоколад следует употреблять в больших количествах. Концентрация флаванолов зависит от конкретного продукта, а сам шоколад нередко содержит немало сахара. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение вариантам с более высоким содержанием какао и соблюдать умеренность.

Чеснок

В составе чеснока содержатся серосодержащие соединения, в том числе аллицин. Эти вещества могут влиять на ряд процессов в организме. Кроме того, чеснок является типичным компонентом средиземноморского рациона и позволяет сделать вкус блюд более выразительным без добавления большого количества соли.

В то же время не стоит приписывать чесноку способность «очищать» сосуды — он также не может заменить лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В больших количествах чеснок и концентрированные добавки на его основе могут вступать во взаимодействие с отдельными препаратами, в частности с теми, которые влияют на свертываемость крови.

Бобовые

Фасоль, чечевица, нут и горох снабжают организм растительным белком, клетчаткой, калием и магнием. Регулярное употребление бобовых соответствует принципам рациона, направленного на поддержание нормального артериального давления, показателей липидов в крови и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Бобовые легко включить в повседневное меню: их добавляют в супы, салаты и рагу, а также готовят из них различные пасты.

Почему одного питания недостаточно

Даже полезные для сердца и сосудов продукты не способны сами по себе устранить проблемы с кровообращением. Исследования отдельных продуктов указывают на их возможное влияние на функцию эндотелия или расширение сосудов, тогда как другие имеют значение прежде всего как часть полноценного и сбалансированного питания.

Одним из рационов, направленных на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы, является средиземноморская диета. Она предполагает употребление большого количества овощей и фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, рыбы и оливкового масла. В то же время рекомендуется ограничивать потребление переработанного мяса, рафинированных углеводов, продуктов с добавлением сахара и продуктов с высокой степенью переработки.

Однако изменения в рационе не заменяют медицинского обследования, если появились определенные симптомы. В частности, следует обратить внимание на постоянно холодные конечности, изменение их цвета, боль в стопах при ходьбе, внезапный отек одной ноги или онемение, которое долго не проходит. Такие проявления могут быть связаны с сужением артерий, тромбами, диабетом или другими заболеваниями, поэтому требуют консультации врача.

Напомним, ранее мы сообщали, что морепродукты могут стать полезным дополнением к рациону благодаря высокому содержанию белка, витаминов, минералов и омега-3 жирных кислот. В то же время некоторые их виды особенно ценятся за питательные вещества, важные для работы сердца, мозга и нервной системы.

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