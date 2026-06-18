Спасение от летней жары: врач объяснила, в какой позе засыпать для лучшего отдыха

Качество сна в летнюю жару зависит от позы / © pexels.com

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Британская консультантка по сну Элли Хейр утверждает, что правильное положение тела в постели играет решающую роль в поддержании оптимальной температуры. Перегрев ночью существенно ухудшает качество глубокой фазы сна , отвечающего за ощущение бодрости и восстановления после пробуждения.

Об этом пишет Express.

Идеальные позы для отдыха

Специалист рекомендует спать в позе морской звезды, поскольку разбросанные конечности значительно улучшают циркуляцию воздуха вокруг всего тела. Это простое положение помогает организму быстро избавиться от лишнего тепла и обеспечивает гораздо более спокойный ночной отдых.

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Если человек делит кровать с партнером и не имеет свободного места, следующим лучшим вариантом станет сон на боку. Такое положение позволяет эффективно высвободить накопившееся тепло со спины и значительно облегчает процесс засыпания в душной комнате.

Водный баланс и вечерний душ

Для поддержания нормальной температуры эксперт советует выпивать достаточное количество воды в течение всего светового дня. В то же время следует избегать чрезмерного потребления жидкости прямо перед сном, чтобы не спровоцировать ночные пробуждения.

Приблизительно за один час до отдыха следует принять прохладный душ, чтобы стимулировать расширение кровеносных сосудов на коже. Эта процедура запускает естественный процесс охлаждения и помогает телу гораздо более эффективно терять тепло после выхода из ванной комнаты.

Охлаждение ног и выбор белья

Поскольку человеческие стопы функционируют как естественные терморегуляторы, их целенаправленное охлаждение отлично способствует быстрому засыпанию. Врач рекомендует слегка намочить пару обычных носков, положить их в морозильную камеру на 10 минут и одеть непосредственно перед сном.

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Еще одним из самых действенных способов избавления от жары является использование качественного постельного белья из натуральных волокон. Эксперты советуют заменить тяжелые синтетические ткани легкими хлопчатобумажными или бамбуковыми аналогами для максимального улучшения циркуляции воздуха.

Напомним, телефон в постели для многих людей стал почти одеялом, которое всегда рядом. Но новое исследование показывает тревожную тенденцию – более половины подростков, пользующихся смартфонами после полуночи , сокращают критически важный для мозга сон.

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