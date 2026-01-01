Спасение от зимней хандры: как собаки помогают пережить "темные времена" без депрессии

Общение с собаками радует от зимней хандры / © Associated Press

Реклама

Когда новогодние праздники проходят, а зима остается, многие сталкиваются с эмоциональным спадом. В такой ситуации четвероногие друзья могут стать спасением от зимней апатии и одиночества.

Об этом рассказала лектор Вестминстерского университета Панайота Трагандзопулю в статье для издания The Conversation.

Эмоциональный стабилизатор

Собаки часто действуют как эмоциональные стабилизаторы. Владельцы домашних животных описывают их как теплое присутствие, которое обеспечивает распорядок дня, цель и ровный эмоциональный фон в доме.

Реклама

Присутствие собаки облегчает выражение эмоций – радости, разочарования или печали.

Животное реагирует на вас без порицания, что делает тяжелые моменты более сносными.

Свет и социализация

Особенно полезны собаки становятся для тех, кто чувствует себя изолированным. Во время локдаунов люди, имевшие сильную связь со своими псами, ощущали более высокий уровень социальной поддержки.

Кроме того, необходимость выгуливать собаку заставляет выходить на улицу. Это дает два преимущества:

Дневной свет: Даже в пасмурные дни уличный свет интенсивнее комнатного, что помогает регулировать циркадные ритмы, улучшает сон и настроение. Микроконтакты: Короткие разговоры с соседями или другими владельцами собак помогают поддерживать чувство принадлежности к социуму.

Не обязательно покупать

Если вы не готовы к ответственности, которую несет с собой приобретение собаки, есть хорошая новость: психологические предпочтения не зависят от того, являетесь ли вы лично владельцем животного.

Даже короткий контакт с чужой собакой или терапевтическим животным может снизить стресс.

Реклама

Эксперты советуют для начала попробовать более «легкие» формы взаимодействия:

Выгулять собаку друга или соседа.

Станьте волонтером в приюте.

Посетить занятия по «щеночной йоге».

Почему это не для всех

Исследования показывают важную оговорку: эмоциональная польза чаще всего вырастает из стабильных, долгосрочных отношений между человеком и животным.

Импульсивное решение завести собаку может привести к обратному эффекту. Щенки нуждаются в обучении, терпении и финансовых затратах (ветеринаре, страховании, еде), которые продолжаются гораздо дольше, чем праздничное настроение. Поэтому собака станет эффективным «лекарством» только для тех, кто готов принять эти вызовы.

Напомним, существует пять малозаметных признаков, что ваша собака на самом деле вас обожает . Эксперты объяснили, какие модели поведения свидетельствуют о глубокой эмоциональной связи собаки с хозяином.