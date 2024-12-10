Спасли девять жизней: 13-летний мальчик и 30-летний мужчина стали посмертными донорами (детали, фото)

Восьмилетний мальчик из Днепропетровщины и 35-летний киевлянин получили новые сердца, а многодетная мама с Николаевщины – здоровые легкие.

В День Святого Николая столичные медики-трансплантологи подарили шанс на жизнь трем людям. Восьмилетний мальчик из Днепропетровщины и 35-летний киевлянин получили новые сердца, а многодетная мама с Николаевщины – здоровые легкие. Их посмертными донорами стали 13-летний мальчик с Одесщины и 30-летний мужчина с Киевщины, решение родственников умерших спасло девять жизней.

Подробности сообщили в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины.

В Институте сердца Минздрава Украины 6 декабря провели три очень важные трансплантации.

В частности, новые легкие получила 35-летняя Маргарита с Николаевщины – мама пятерых детей. За последние пять лет она страдала тяжелым заболеванием этого органа. Два из них женщина провела в доме престарелых, поскольку нуждалась в специальном уходе.

А 8-летний Тихон с Днепропетровщины наконец-то дождался здорового сердца. Мальчик страдал от дилятационной кардиомиопатии, которая развилась после тяжелого вирусного заболевания.

Спасенный восьмилетний Тихон / Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Трансплантацию сердца в тот день провели также 35-летнему Игорю из Киева. Мужчина ожидал операции более двух лет. В последний месяц он провел в реанимации под механической поддержкой кровообращения.

35-летний киевлянин Игорь также получил новое сердце / Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Эти и другие люди получили возможность жить благодаря решению родственников двух умерших доноров.

"Донорами стали: 13-летний мальчик из Одесской области (смерть мозга вследствие кровоизлияния). Благодаря согласию родителей спасены пять человек. 30-летний мужчина из Киевской области (тяжелые травмы в результате ДТП). Благодаря согласию родственников спасены четыре человека. Все трансплантации прошли успешно, пациенты стабильны и проходят реабилитацию. Низкий поклон семьям доноров, которые подарили шанс на новую жизнь", – резюмировали в Институте сердца.

Напомним, военному, у которого обломок от снаряда застрял в сердце, в Киеве провели уникальную операцию.

Читайте также: