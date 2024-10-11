Спать будете крепко и не будете просыпаться ночью: 5 продуктов от бессонницы

Если есть проблемы со сном, врачи рекомендуют включить в свой рацион эти продукты, которые нивелируют риск бессонницы.

Названа пища, которая помогает расслабиться и замедлить мозговую активность. Эти продукты врачи рекомендуют употреблять за 2-3 часа до сна, чтобы лучше уснуть и не просыпаться ночью. Рассказываем, какие пять продуктов помогут преодолеть бессонницу и улучшить качество ночного отдыха.

Какие продукты нужно есть перед сном, чтобы преодолеть бессонницу

Молоко. Наверное, каждый видел в американских фильмах, как герои пьют молоко перед сном. Да, это действительно спасает от бессонницы. Чтобы успокоить нервы и расслабиться после напряженного рабочего дня, следует выпивать стакан теплого молока. Продукт содержит триптофан – незаменимую аминокислоту, которая помогает расслабиться, избавиться от нервозности и улучшить сон.

Наверное, каждый видел в американских фильмах, как герои пьют молоко перед сном. Да, это действительно спасает от бессонницы. Чтобы успокоить нервы и расслабиться после напряженного рабочего дня, следует выпивать стакан теплого молока. Продукт содержит триптофан – незаменимую аминокислоту, которая помогает расслабиться, избавиться от нервозности и улучшить сон. Бананы. Ученые доказали, что этот вкусный экзотический фрукт помогает в борьбе с бессонницей. А все потому, что они содержат калий и магний, которые успокаивают нервы, снимают мышечное и эмоциональное напряжение. Врачи включают бананы в качестве обязательного продукта в ежедневный рацион спортсменов. Они помогают устранить спазмы и напряжение в теле после изнурительных тренировок. К тому же, бананы повышают уровень серотонина в организме, это гормон, отвечающий за качество сна.

Ученые доказали, что этот вкусный экзотический фрукт помогает в борьбе с бессонницей. А все потому, что они содержат калий и магний, которые успокаивают нервы, снимают мышечное и эмоциональное напряжение. Врачи включают бананы в качестве обязательного продукта в ежедневный рацион спортсменов. Они помогают устранить спазмы и напряжение в теле после изнурительных тренировок. К тому же, бананы повышают уровень серотонина в организме, это гормон, отвечающий за качество сна. Миндаль. Все орехи обеспечивают качественное насыщение организма и заряжают энергией на длительный промежуток времени. За счет содержания магния миндаль способствует расслаблению всего тела. Поэтому этот орех является эффективным обезболивающим средством, а также помогает в борьбе с бессонницей. Врачи рекомендуют есть его каждый день, чтобы восстановить активность мозга и урегулировать уровень сахара в крови. Поскольку именно баланс глюкозы влияет на должную работу мозга и улучшение умственной деятельности. Рекомендуется каждый день съедать горсть миндаля перед сном, а также перед сдачей экзаменов.

Все орехи обеспечивают качественное насыщение организма и заряжают энергией на длительный промежуток времени. За счет содержания магния миндаль способствует расслаблению всего тела. Поэтому этот орех является эффективным обезболивающим средством, а также помогает в борьбе с бессонницей. Врачи рекомендуют есть его каждый день, чтобы восстановить активность мозга и урегулировать уровень сахара в крови. Поскольку именно баланс глюкозы влияет на должную работу мозга и улучшение умственной деятельности. Рекомендуется каждый день съедать горсть миндаля перед сном, а также перед сдачей экзаменов. Вареные яйца. Люди просыпаются ночью также из-за ощущения голода. Поэтому диетологи рекомендуют не пропускать вечерний прием пищи, а есть низкокалорийные продукты, например вареные яйца.

Люди просыпаются ночью также из-за ощущения голода. Поэтому диетологи рекомендуют не пропускать вечерний прием пищи, а есть низкокалорийные продукты, например вареные яйца. Индейка. Мясо птицы является отличным источником высококачественного белка. Ученые доказали, что употребление белка перед сном улучшает его прочность. В мясе индейки содержится достаточное количество аминокислоты – триптофана, чтобы положительно повлиять на качество сна. Ведь эта аминокислота является основанием для образования гормонов – серотонина и мелатонина.

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