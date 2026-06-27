Спать с открытыми окнами в жару опаснее, чем кажется: врач назвал неожиданную причину

Открытое окно / © Credits

Реклама

В жаркую погоду многие люди оставляют окна открытыми на ночь, надеясь охладить комнату. Однако специалисты предупреждают, что такая привычка не всегда безопасна, особенно для жителей крупных городов, где даже ночью воздух может оставаться загрязнённым.

Об этом сообщает Rynek Zdrowia.

Как объясняет пульмонолог Валери Саймон, универсального ответа на вопрос, стоит ли спать с открытым окном в жару, нет. Прежде всего, всё зависит от качества воздуха на улице. В городских районах в помещение вместе со свежим воздухом могут попадать мелкодисперсная пыль, диоксид азота от транспорта, пыльца растений и уличный шум. При этом многие люди ошибочно полагают, что ночью уровень загрязнения значительно снижается.

Реклама

«Многие люди недооценивают тот факт, что загрязнение воздуха сохраняется даже ночью», — подчеркнул Валери Саймон. По его словам, мелкие частицы пыли и диоксид азота (NO₂) способны проникать глубоко в лёгкие, вызывая воспалительные процессы.

Исследования также показывают, что длительное воздействие загрязненного воздуха может негативно сказываться на качестве ночного отдыха. Его связывают с частыми пробуждениями, поверхностным сном, а также с ухудшением состояния людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Врачи рекомендуют проявлять особую осторожность людям, страдающим аллергией и астмой. Если в комнату попадает пыльца, это может вызвать заложенность носа, чихание, кашель, слезотечение, ухудшить сон и даже спровоцировать ночные приступы астмы.

В то же время постоянно держать окна закрытыми тоже не стоит. По словам экспертов, без регулярного проветривания в помещении скапливаются углекислый газ и влага. Кроме того, в жаркие ночи комната может чрезмерно нагреваться, что затрудняет естественное охлаждение организма во время сна.

Реклама

Если кондиционера нет, специалисты советуют обратить внимание на очистители воздуха. Они помогают снизить концентрацию пыльцы, мелкой пыли и других загрязнителей в помещении, хотя полностью заменить свежий воздух не могут.

Эти выводы подтверждает и Европейский индекс сна Coway за 2026 год. В рамках исследования были проанализированы условия для сна в 25 крупнейших городах Европы и установлено, что именно шумовое загрязнение и низкое качество воздуха в наибольшей степени ухудшают ночной отдых. Города с более высоким уровнем загрязнения атмосферы и более сильным ночным шумом стабильно получали более низкие оценки по качеству сна.

Напомним, из-за летней жары многим людям становится всё труднее заснуть и не просыпаться посреди ночи. Эксперты поделились шестью рекомендациями, которые помогут улучшить сон.

Новости партнеров