Спать в носках или босиком: какая привычка может навредить здоровью

Можно ли спать в носках / © pexels.com

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Привычка спать в носках может влиять не только на комфорт, но и на качество ночного отдыха. По словам врачей, тёплые ноги помогают быстрее заснуть, однако в некоторых случаях носки могут вызвать проблемы с кожей и усилить ночную потливость.

Об этом пишет EgészségKalauz.

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Почему спать в носках может быть полезно

На первый взгляд кажется, что носки лишь дополнительно согревают тело. Однако на самом деле тепло ног может помогать организму охлаждаться, что является важным условием для засыпания.

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Как объясняет эксперт по сну Крейг Зебуда из Yunara Life, когда стопы согреваются, мелкие кровеносные сосуды расширяются. Благодаря этому организм эффективнее отводит избыточное тепло, а внутренняя температура тела постепенно снижается.

Именно такое понижение температуры является одним из естественных биологических сигналов, помогающих организму перейти в состояние сна.

Невролог и специалист по сну Моника Матур подтверждает, что согревание ног может благотворно влиять на засыпание. По её словам, клинические наблюдения и научные исследования показывают, что люди, которые держат ноги в тепле, могут быстрее засыпать и спать спокойнее.

В то же время важно не переусердствовать: чрезмерное тепло, напротив, может вызывать дискомфорт и мешать ночному отдыху.

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Что показали исследования о сне в носках

Влияние теплых ног на качество сна изучали и ученые. В частности, в 2018 году в журнале Journal of Physiological Anthropology было опубликовано исследование, в ходе которого сравнивали сон в носках и без них.

Исследователи оценивали, сколько времени требуется участникам, чтобы заснуть, как долго они спят и как часто просыпаются в течение ночи.

Результаты показали, что во время сна в носках участники:

засыпали в среднем на 7,5 минут быстрее;

спали примерно на 32 минуты дольше;

реже просыпались ночью.

Однако в исследовании приняли участие лишь шесть молодых мужчин. Поэтому полученные результаты нельзя распространять на всех людей.

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Помогают ли носки во время менопаузы

Особое значение терморегуляция имеет для женщин в период перименопаузы и менопаузы. Из-за гормональных изменений они могут чаще испытывать приливы, ночную потливость и просыпаться посреди ночи.

Моника Матур объясняет, что согревание стоп способствует постепенному отводу тепла от организма. Теоретически это может помочь поддерживать более комфортную температуру во время засыпания.

Однако на данный момент нет убедительных научных доказательств того, что сон в носках снижает частоту или интенсивность приливов, связанных с менопаузой.

Если ночью появляется сильная потливость, специалисты рекомендуют обратить внимание на температуру в спальне, выбирать легкое постельное белье и избегать чрезмерного утепления.

Если приливы регулярно мешают спать и вызывают усталость днём, стоит обратиться к гинекологу.

Кому лучше спать босиком

Несмотря на возможную пользу, ношение носков ночью подходит далеко не всем. Для некоторых людей сон босиком может быть гораздо комфортнее.

В первую очередь это касается тех, у кого ноги быстро перегреваются или сильно потеют. Если под носками скапливается влага, это может вызывать раздражение кожи и создавать благоприятные условия для развития грибковых инфекций.

Кроме того, избыточное тепло может нарушать естественный процесс охлаждения организма перед сном. Из-за этого человек может дольше засыпать или чаще просыпаться.

Важную роль играет и температура в спальне. Если в комнате жарко или под одеялом слишком тепло, дополнительный слой ткани на ногах может только усилить дискомфорт.

Поэтому стоит ориентироваться в первую очередь на собственные ощущения. Если в носках легче заснуть, но посреди ночи ноги начинают потеть, стоит попробовать спать без них.

Могут ли носки ухудшать кровообращение

Особое внимание специалисты уделяют размеру и плотности носков. Слишком тугие модели могут сдавливать стопы и лодыжки, оставлять следы на коже и препятствовать нормальному кровообращению.

Особенно осторожны должны быть люди, страдающие сахарным диабетом.

Из-за длительного повышения уровня сахара в крови может развиться диабетическая нейропатия — поражение нервов, снижающее чувствительность к боли, давлению и температуре.

В таком случае человек может не заметить, что носки натирают кожу или слишком сильно сдавливают ногу. Если при этом нарушено кровообращение, даже незначительные повреждения могут заживать медленнее.

Поэтому людям с диабетом рекомендуется выбирать мягкие носки без грубых швов, а также регулярно проверять состояние кожи стоп.

При наличии онемения или нарушений кровообращения выбор носков для сна лучше обсудить с врачом.

Какие носки лучше всего подходят для сна

Если спать с теплыми ногами комфортнее, важно правильно подобрать носки. Обычные плотные модели с тугими резинками не всегда подходят для ночного отдыха.

Эксперты советуют обращать внимание на несколько характеристик:

Материал. Стоит выбирать ткани, которые хорошо пропускают воздух и помогают отводить влагу. Это может быть тонкий хлопок, бамбуковое волокно или мериносовая шерсть.

Размер. Носки не должны сдавливать пальцы, натирать кожу или сползать во время сна.

Резинка. Она должна быть достаточно мягкой, чтобы не врезаться в лодыжку и не оставлять глубоких следов.

Чистота. Каждый вечер нужно надевать свежую, чистую и полностью сухую пару. Спать в носках, которые носили в течение дня, не рекомендуется.

В то же время даже правильно подобранные носки не стоит носить ночью, если они вызывают перегрев, потливость или другие неприятные ощущения.

Как сон в носках помогает ухаживать за пятками

Еще одно возможное преимущество ношения носков на ночь — уход за сухой и огрубевшей кожей стоп.

По словам Моники Матур, людям с сухими пятками можно попробовать простой вечерний уход: нанести увлажняющий крем, а затем надеть мягкие носки.

Ткань помогает удерживать влагу и предотвращает попадание крема на постельное белье.

Для ухода за сухими стопами специалисты рекомендуют средства с мочевиной. Кремы с концентрацией 5–10% в основном увлажняют кожу, тогда как средства с более высоким содержанием этого вещества могут дополнительно смягчать утолщённые участки.

Однако важно помнить, что трещины на пятках могут возникать не только из-за недостаточного увлажнения. Среди возможных причин — холодная погода, частые горячие ванны, неудобная обувь и возрастные изменения кожи.

Крем рекомендуется наносить преимущественно на пятки и подошвы, оставляя участки между пальцами сухими. Чрезмерная влажность в этих местах может способствовать развитию грибковых инфекций.

Если трещины глубокие, кровоточат или сопровождаются воспалением, не следует самостоятельно применять сильные отшелушивающие средства.

Когда холодные ноги могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Врачи также предупреждают, что постоянное ощущение холода в ногах не всегда связано с температурой в комнате.

Если стопы регулярно остаются холодными, немеют, болят или меняют цвет, причиной могут быть нарушения кровообращения, поражение нервов или гипотиреоз.

Также стоит обратить внимание на повышенную потливость, зуд, шелушение и трещины между пальцами. Такие симптомы могут свидетельствовать о грибковой инфекции.

Особенно опасно, если одна нога внезапно становится холодной, бледной или болезненной. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что даже если человек спит достаточно, нерегулярный график ночного отдыха может быть связан с рисками для сердца. Новое исследование показало, почему важно обращать внимание не только на продолжительность сна.

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