Специя от старости: врачи рекомендуют обязательно добавлять эту приправу в блюда

Насыщенный красный цвет, изящный вкус и большое количество полезных витаминов – это все о паприке. Эта специя изготовлена из спелого красного перца слабопекущих сортов и является одной из самых любимых приправ поваров во всем мире. А еще она очень полезна организму, поскольку способна его омолодить и поддержать крепкое здоровье.

Паприка для здоровья и молодости

Сначала паприку, как и большинство специй, которые были завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине. Поскольку высушенный стручковый перец слабопекущих сортов сохраняет все витамины и органические вещества. Их концентрация в сухом овоще значительно выше, достаточно одной щепотки паприки, чтобы извлечь пользу из двух перцев.

В паприке достаточно большое количество витаминов А, группы В, Е, РР. Содержание же витамина С превышает в несколько раз цитрусовые. Уже этого набора достаточно, чтобы оценить, насколько полезна паприка. Кроме того, эта специя богата органическими кислотами, минералами и другими микроэлементами, которые полезны для нашего организма.

Какая польза паприки для здоровья организма?

Витамин А отвечает за формирование иммунитета, за здоровье волос кожи и ногтей. Ретинол, как еще называют этот витамин, очень полезен беременным женщинам, поскольку отвечает за формирование плода.

Витамины группы В оказывают положительное влияние на центральную нервную систему, снижая уровень стресса. Витамины группы В также способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии, оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток.

Витамин С – это мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и мутации клеток. Также способствует ускорению заживления ран, участвует в формировании иммунитета. Витамин С является основой для построения новых клеток костной ткани, предотвращает образование тромбов.

Витамин Е способствует омоложению организма. Он также выполняет антиоксидантную роль, поглощая свободные радикалы – молекулы, образующиеся в организме, когда мы подвергаемся воздействию табачного дыма или радиации.

Витамин РР нормализует кровообращение и предотвращает образование тромбов. Также он регулирует деятельность нервной системы и оказывает положительное влияние на процессы пищеварения.

Как нужно употреблять паприку, чтобы она была самой полезной для организма?

Паприку следует добавлять уже в приготовленные блюда. Поскольку при термической обработке она теряет до 75% своих полезных свойств. Приправу можно добавлять в блюда из курицы, класть в говядину, свинину и баранину. Очень вкусно будет в острых закусках, на основе моркови, спаржи, капусты и рыбы. С приправой можно готовить супы, гуляши, запеченные овощи, домашние соусы.

Также паприку используют в диетах для похудения. Содержащиеся в специи вещества ускоряют обмен веществ, стимулируя работу пищеварительной системы, и активизируют сжигание жиров.

Читайте также:

Врачи категорически запрещают этим людям рано вставать: проверьте, есть ли вы в этом списке

Сколько живут больные деменцией: как может остановить развитие болезни.