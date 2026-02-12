Список покупок для здоровья сердца: что есть, чтобы снизить уровень холестерина

Что есть, чтобы снизить уровень холестерина / © Pixabay

Борьба с «плохим» холестерином начинается не в аптеке, а у полок магазинов. Ведущий специалист по питанию рассказала, как правильно читать этикетки и на какие продукты наложить табу, чтобы избежать рисков для сердца.

Об этом пишет Daily Express.

Анита Вонг, известная в социальных сетях как Nutrition Uncovered, выделила несколько продуктов, которые полезны для вашего сердца и уменьшают количество жирового вещества в крови.

Орехи

«Включите в меню орехи — грецкие или фисташки, ведь они насыщены полезными жирами», — отметила Анита. Она добавила, что грецкие орехи богаты витамином Е и являются прекрасным источником клетчатки.

«Это способствует выведению шлаков и помогает снижать уровень холестерина», — отметила эксперт.

Арахис она также рекомендовала как полезный для сердца продукт с высоким содержанием белка и клетчатки.

«Выбирайте любые из этих орехов и добавляйте их в свой ежедневный рацион», — подытожила Анита.

Темно-зеленые овощи

Диетолог рекомендует добавить в свой рацион темно-зеленые овощи, такие как шпинат, капуста кале, брокколи и цветную капусту.

«Любой из этих видов зеленых корнеплодов и овощей, растущих на поверхности почвы, содержит много клетчатки, а также натуральных станолов, стеролов и фитонутриентов — растительных химических веществ, помогающих выводить холестерин из организма», — пояснила специалистка.

Батат

Следующий пункт в рекомендациях Аниты — батат. Она называет его источником «правильных» углеводов, поскольку овощ богат клетчаткой. По словам эксперта, именно пищевые волокна тормозят скачки сахара и способствуют очищению организма, помогая выводить лишний холестерин еще на этапе пищеварения.

Рыба и куриное мясо

Рыба также занимает видное место в списке продуктов Аниты, в частности скумбрия, которая не только намного дешевле лосося, но и содержит больше омега-3 жирных кислот на 100 г.

Так же как и рыбу, важно добавить в рацион куриное мясо.

Анита отметила, что курятина является отличным источником протеина, поэтому её стоит есть как можно чаще. В то же время эксперт предостерегает: бёдра и голени содержат много жира.

«Выбирайте грудку — в ней жира значительно меньше», — посоветовала она.

Если же вы готовите целую курицу, специалист рекомендует сосредоточиться на белом мясе и тщательно срезать лишний жир перед приготовлением.

Молочные продукты

Для тех, кто не имеет проблем с усвоением лактозы, Анита советует выбирать кефирные йогурты. Они, по ее мнению, содержат большое количество пробиотиков.

«Это будет способствовать нормализации микрофлоры кишечника и поможет снизить уровень холестерина», — отметила она.

Также эксперта отметила, что стоит употреблять специальные напитки с добавлением станолов, которые являются эффективными в борьбе с повышенным холестерином.

