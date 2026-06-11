Спите 8 часов, но усталость не проходит: ученые назвали неожиданную причину в вашем рационе

Сон / © pexels.com

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Даже полноценный восьмичасовой сон не всегда гарантирует качественное восстановление организма. Новое исследование показало, что употребление кофе может влиять на работу мозга во время сна даже у тех людей, которые не имеют проблем с засыпанием.

Об этом сообщило издание Futura.

Многие считают, что главная опасность кофеина заключается в способности вызывать бессонницу. Однако ученые обратили внимание на другой аспект. Они исследовали, как кофе влияет не только на продолжительность сна, но и на его качество. Для этого использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая позволяет оценить активность мозга во время ночного отдыха.

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Результаты показали, что кофеин не всегда сокращает время сна или мешает человеку заснуть. В то же время он может изменять показатели мозговой активности таким образом, что они больше напоминают состояние бодрствования. По словам соавтора исследования, профессора Донаты Курпас, даже когда человек спит достаточно часов, кофеин способен снижать медленноволновую активность мозга.

Именно медленноволновой сон считается одной из важнейших фаз ночного отдыха. В этот период организм восстанавливает силы, пополняет энергетические ресурсы и помогает поддерживать бесперебойную работу мозга.

Ученые отмечают, что субъективное ощущение выспанности не всегда соответствует реальным процессам, которые происходят в организме. Человек может легко заснуть, не просыпаться среди ночи и считать свой сон качественным. Однако исследования показывают, что мозг в это время может демонстрировать признаки менее глубокого сна.

Исследователи также отмечают, что реакция на кофеин существенно отличается в зависимости от человека. На нее могут влиять генетические особенности, скорость метаболизма кофеина, возраст, уровень стресса и наличие хронической усталости.

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Кроме того, значение имеет не только кофе, выпитый вечером. По словам авторов работы, в отдельных случаях на качество сна может влиять общее количество кофеина, полученное в течение дня. Это означает, что даже утренняя чашка кофе для некоторых людей может иметь последствия для ночного отдыха.

Авторы исследования предупреждают о возможном развитии замкнутого круга. Кофеин помогает бороться с усталостью и поддерживать концентрацию днем, но если из-за него ухудшается качество ночного восстановления, человек может чувствовать себя более истощенным.

«Если кофеин помогает человеку функционировать в течение дня, одновременно ухудшая качество ночного восстановления, может развиться замкнутый круг: повышенная усталость, большая потребность в стимуляции и ухудшение качества сна», — отметила Курпас.

По мнению ученых, полученные результаты могут быть особенно важными для людей, чья работа зависит от умственных способностей, спортсменов и всех, кто регулярно употребляет кофеин для повышения своей производительности и концентрации.

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Напомним, сон нужен не только для отдыха. Исследователи объяснили, как регулярное недосыпание может влиять на память, настроение, иммунитет и работу сердца.

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