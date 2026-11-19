Нерегулярный сон может угрожать сердцу / © iStock

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Можно каждый вечер обещать себе лечь спать вовремя, но снова засиживаться до полуночи, а на следующий день пытаться наверстать недосыпание. Такая привычка может быть не просто причиной утренней усталости. Новое исследование показало, что для здоровья сердца важно не только сколько часов человек проводит во сне, но и насколько стабильным остается его график.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Circulation: Population Health and Outcomes.

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Почему для сердца важен режим сна

Американские ученые проанализировали данные 10 362 взрослых по медицинской программе Национального института здоровья США. Средний возраст участников составил 53 года. В течение шести месяцев их фитнес-трекеры Fitbit фиксировали продолжительность и качество сна, время засыпания и пробуждения. Затем исследователи сопоставили эти показатели с медицинскими данными за следующие 3,7 года.

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Оказалось, что люди с более нерегулярным режимом сна чаще испытывали серьезные сердечно-сосудистые проблемы. В частности, каждое увеличение показателя изменчивости продолжительности ночного сна на одно стандартное отклонение (29 минут) было связано с 24% более высоким относительным риском инфаркта, сердечной недостаточности, кардиомиопатии или ишемического инсульта.

Значение имело и разница во времени засыпания и пробуждения. Колебания времени отхода ко сну были связаны с повышением риска на 23%, времени пробуждения — на 20%, а середины периода сна — на 21%.

В то же время, средняя продолжительность сна сама по себе не имела статистически значимой связи с основным показателем сердечно-сосудистых заболеваний. Это не означает, что количество часов не суть важно: исследователи сравнивали конкретные показатели риска, а не устанавливали, что сон по продолжительности можно игнорировать.

Какие еще проблемы связали с нерегулярным сном

Нестабильная продолжительность ночного отдыха ассоциировалась не только с сердечно-сосудистыми событиями. Исследователи также выявили связь с 32% более высоким относительным риском сердечной недостаточности, 16% более высоким риском гипертонии и 20% более высоким риском диабета 2 типа.

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Почему график сна может оказать такое влияние? Один из возможных механизмов — нарушение циркадных ритмов, то есть внутренних биологических часов организма. Когда человек постоянно меняет время засыпания и пробуждения, организму сложнее согласовывать работу разных систем.

По данным исследователей, нарушение суточных ритмов может влиять на АД и регуляцию глюкозы, а расстройства сна — изменять работу нервной системы и воспалительные процессы.

Нужно ли спать ровно восемь часов

Исследование не призывает отказываться от рекомендаций по продолжительности сна. По данным Американской ассоциации сердца, большинству взрослых требуется около 7–9 часов ночного отдыха.

Однако результаты показывают, что следует обращать внимание и на регулярность. Желательно ложиться спать и просыпаться примерно в одно время не только в рабочие дни, но и в выходные. Даже если не удается каждую ночь контролировать качество сна, более стабильный график — одна из привычек, которую человек может постепенно наладить.

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В то же время авторы предостерегают: исследование показывает связь, а не доказывает, что именно нерегулярный сон вызывает сердечные заболевания. Кроме того, данные о сне собирали с помощью бытовых фитнес-трекеров, а не лабораторного оборудования. Поэтому для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования.

Другие привычки, влияющие на качество сна

Режим — не единственный нюанс ночного отдыха, ведь не менее важно удобное положение для сна. Кардиолог объяснил, что универсально лучшего положения для сна нет: на левой стороне человек может сильнее чувствовать сердцебиение, но это не значит, что такая поза вредит сердцу. Более важны комфорт и качество отдыха.

Вечернее напряжение может мешать засыпанию. Диетологи назвали пять напитков, которые могут стать приятной частью ритуала перед отдыхом: ромашковый чай, теплое молоко и сок кислой вишни. В то же время , средства для вечернего расслабления не заменяют полноценного сна и не лечат бессонницу.

А насколько опасным может быть пренебрежение самим ночным отдыхом, показал эксперимент блоггера, не спавший 86 часов. В конце испытания мужчина стал видеть галлюцинации, терял ориентацию во времени и едва мог нормально ходить. Его история о последствиях трех с половиной суток без сна напоминает: регулярность важна, но она не упраздняет потребности организма в достаточном количестве часов отдыха.

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