Спите по 8 часов, но все равно разбиты: ШИ нашел неожиданную причину хронической усталости

Люди испытывают постоянную усталость из-за рабочего стресса и разрушенного ночного отдыха / © pexels.com

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Новое масштабное исследование показало, что настоящей причиной постоянной усталости является не общая продолжительность, а именно низкое качество сна и частые микропробуждения. Эксперты отмечают, что около 70% работников старшего возраста могут незаметно для себя страдать клиническими расстройствами, такими как бессонница или апноэ.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как проходил эксперимент и его результаты

В ходе научного эксперимента исследователи в течение целого года тщательно следили за показателями здоровья сорока пяти работников от 50 до 60 шести лет. С помощью современных смарт-часов и регулярных опросов удалось выяснить, что почти 90% участников регулярно просыпались ночью, хотя в целом спали от шести до восьми часов.

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Почти 70% испытуемых имели стойкие клинические проблемы, а более 90% хотя бы раз за время исследования достигали порога серьезного расстройства сна. Именно эти постоянные ночные пробуждения, а не всеобщая нехватка времени на отдых, являются главной причиной того, почему люди этой возрастной категории просыпаются совершенно разбитыми.

Искусственный интеллект обнаружил главного врага

Чтобы найти первопричину проблемы, ученые применили искусственный интеллект, проанализировавший широкий спектр возможных факторов воздействия, включая диету, физические упражнения и уровень окружающего шума. Алгоритмы четко указали, что самым разрушителем ночного отдыха оказался именно высокий уровень рабочего стресса, который не дает мозгу полностью расслабиться.

"Наш анализ четко демонстрирует, что общее самочувствие сильно зависит от устойчивого баланса между работой и личной жизнью", - отметили авторы исследования.

Учитывая, что плохое самочувствие остается одной из главных причин безработицы, эксперты призывают работодателей обратить серьезное внимание на поддержание здоровья своих старших работников.

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Почему стресс на работе опаснее возраста

Доктор Белинда Стеффан, которая является соавтором исследования и специалистом по влиянию рабочей среды, отметила, что проблема выходит за рамки обычных возрастных изменений в организме. По ее словам, кроме менопаузы и природного старения, на качество отдыха сильно давят финансовые переживания и постоянные стрессы.

«Наше исследование подчеркивает, что сон является проблемой здоровья и благополучия на рабочем месте. Организации и работодатели должны учитывать влияние связанных с работой проблем со сном на свой персонал», – заявила доктор Стеффан.

Она добавила, что ориентироваться нужно именно на возрастную категорию 50+, но проблема актуальна для работников любого возраста.

Напомним, если вы часами крутитесь в постели и не можете заснуть, решение проблемы может оказаться очень необычным. В последнее время все большую популярность приобретает так называемый «метод тараканов» — простая телесная практика , которая помогает организму быстро настроиться на отдых.

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