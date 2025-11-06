Спокойствие в каждом глотке: диетологи назвали 5 напитков для снятия стресса

чай / © Credits

После напряженного дня многие ищут способ расслабиться — от просмотра любимого сериала до бокала вина. Однако диетологи советуют заменить алкоголь полезными напитками, которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают организму восстановиться.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Диетолог Каролина Шнайдер объясняет, что в борьбе со стрессом особенно полезны напитки, богатые магнием, L-теанин, ашваганда и витамины группы B. Они поддерживают работу рецепторов ГАМК в мозге, снижают уровень кортизола и способствуют общему расслаблению.

Вот пять проверенных напитков, которые помогут справиться со стрессом:

Ромашковый чай

Один из самых известных природных успокаивающих средств. Ромашка содержит антиоксидант апигенин, который взаимодействует с рецепторами мозга и способствует расслаблению. Этот чай не содержит кофеина, поэтому подходит для вечернего употребления.

Зеленый чай

Содержит аминокислоту L-теанин, стимулирующую выработку альфа-волн мозга — они связаны с состоянием покоя и концентрации. Зеленый чай или матча помогают уменьшить чувство тревоги без эффекта сонливости.

Гарячий шоколад

Какао в горячем шоколаде является источником триптофана — аминокислоты, участвующей в выработке серотонина и мелатонина. Именно эти гормоны отвечают за хорошее настроение и здоровый сон. Тепло напитка также действует расслабляюще, создавая ощущение уюта.

Сок из кислой вишни

Кисло-сладкая вишня содержит мелатонин, триптофан и антиоксидант процианидин B-2. Эти соединения помогают уменьшить окислительный стресс, улучшить качество сна и способствуют расслаблению. Именно поэтому вишневый сок часто называют естественным средством для восстановления после стресса.

Теплое молоко

Популярное средство для успокоения еще с детства. В молоке содержатся триптофан, магний, мелатонин, лактоза и витамины группы B — все они способствуют снижению напряжения и помогают легче заснуть.

