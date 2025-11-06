- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 623
- Время на прочтение
- 2 мин
Спокойствие в каждом глотке: диетологи назвали 5 напитков для снятия стресса
Они содержат магний, L-теанин и триптофан, которые поддерживают нервную систему.
После напряженного дня многие ищут способ расслабиться — от просмотра любимого сериала до бокала вина. Однако диетологи советуют заменить алкоголь полезными напитками, которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают организму восстановиться.
Об этом сообщило издание Real Simple.
Диетолог Каролина Шнайдер объясняет, что в борьбе со стрессом особенно полезны напитки, богатые магнием, L-теанин, ашваганда и витамины группы B. Они поддерживают работу рецепторов ГАМК в мозге, снижают уровень кортизола и способствуют общему расслаблению.
Вот пять проверенных напитков, которые помогут справиться со стрессом:
Ромашковый чай
Один из самых известных природных успокаивающих средств. Ромашка содержит антиоксидант апигенин, который взаимодействует с рецепторами мозга и способствует расслаблению. Этот чай не содержит кофеина, поэтому подходит для вечернего употребления.
Зеленый чай
Содержит аминокислоту L-теанин, стимулирующую выработку альфа-волн мозга — они связаны с состоянием покоя и концентрации. Зеленый чай или матча помогают уменьшить чувство тревоги без эффекта сонливости.
Гарячий шоколад
Какао в горячем шоколаде является источником триптофана — аминокислоты, участвующей в выработке серотонина и мелатонина. Именно эти гормоны отвечают за хорошее настроение и здоровый сон. Тепло напитка также действует расслабляюще, создавая ощущение уюта.
Сок из кислой вишни
Кисло-сладкая вишня содержит мелатонин, триптофан и антиоксидант процианидин B-2. Эти соединения помогают уменьшить окислительный стресс, улучшить качество сна и способствуют расслаблению. Именно поэтому вишневый сок часто называют естественным средством для восстановления после стресса.
Теплое молоко
Популярное средство для успокоения еще с детства. В молоке содержатся триптофан, магний, мелатонин, лактоза и витамины группы B — все они способствуют снижению напряжения и помогают легче заснуть.
