Спортивные тренеры назвали ошибку №1, мешающую избавиться от жира на животе

Если выбрать неправильный подход к решению проблемы, от жира на животе невозможно будет избавиться.

Часто изнурительные кардиотренировки и бесконечные упражнения на пресс не дают результата, и на это есть веская причина. Спортивные тренеры раскрыли секрет неудачи и назвали критическую ошибку, которую допускают абсолютно все, кто хочет иметь плоский живот.

Какая ошибка мешает сжечь висцеральный жир и получить плоский живот

Как подчеркивают тренеры, большинство людей пренебрегают силовыми упражнениями. Все пытаются сжечь лишние калории и пренебрегают одним из важнейших инструментов для этого – гантелями. Это как стараться запечь мясо, не включив духовку. Поскольку именно силовые упражнения, как отмечают эксперты, разгоняют метаболизм, сжигают жир на животе и сохраняют результаты еще долго после окончания тренировки.

Для тех, кто хочет сузить талию и избавиться от жира на животе, силовые тренировки должны быть самыми главными. Кардионагрузка позволяет сжигать калории во время движения. А силовые упражнения помогают наращивать мышцы, поддерживающие обмен веществ даже в состоянии покоя. То есть, чем больше у человека мышечной ткани, тем больше калорий сжигает тело в сутки.

Тренеры отмечают, что после таких упражнений тело продолжает работать, чтобы восстановить мышцы и запасы энергии. И оно это делает за счет сжигания калорий. Это означает, что каждая силовая тренировка продолжает работать после окончания, что положительно сказывается на фигуре.

Эксперты называют самую главную причину приоритетности силовых упражнений – это их влияние на сжигание висцерального жира. Исследования показали, что именно такой вид упражнений помогает снизить количество висцерального жира и улучшить чувствительность к инсулину. Это позволяет организму использовать углеводы в качестве топлива вместо того, чтобы хранить их в виде жира. Поэтому спортивные тренеры считают силовые тренировки наиболее эффективными для долгосрочного сжигания жира.

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