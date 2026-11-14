Спотыкаетесь на ровном месте? : врачи назвали 5 скрытых болезней, которые меняют походку

Некоторые заболевания могут изменять походку и нарушать равновесие

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Случайно задеть носком порог или споткнуться на неровной дороге может каждый. Но когда такие ситуации повторяются, возникают даже на ровной поверхности или сопровождаются слабостью в ногах, онемением или головокружением, причину следует выяснить, чтобы сохранить здоровье. Иногда за изменениями походки стоят неврологические или мышечные нарушения.

Об одной из характерных причин таких проблем — слабость поднимающих стопу мышц, — рассказывает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

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Почему человек начинает часто спотыкаться

Для нормальной ходьбы необходима слаженная работа мышц, суставов, нервной системы, зрения и органов равновесия. Если один из этих механизмов нарушается, человеку становится сложнее контролировать движения ног и реагировать на препятствия.

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Причиной может быть обычная усталость, невнимательность или неудобная обувь. Однако регулярные преткновения иногда свидетельствуют о мышечной слабости, повреждении нервов, ухудшении зрения, нарушении работы внутреннего уха или неврологических заболеваниях. Изменения походки также могут быть побочным действием некоторых лекарств.

Когда стопа не поднимается должным образом

Одна из характерных причин преткновения — так называемая свисающая стопа. Это состояние, при котором человек не может нормально приподнять переднюю часть стопы и пальцы ноги. Поэтому носок цепляется за пол, а во время ходьбы приходится необычно высоко поднимать колено.

Проблема часто возникает из-за повреждения или сжатия малоберцового нерва. Также ее могут вызвать межпозвонковая грыжа, травмы, длительное сдавливание нерва или периферическая нейропатия, в частности диабетическая.

Какие болезни нарушают координацию и равновесие

Частые преткновения могут быть связаны с периферической нейропатией — повреждением нервов, передающих сигналы между мозгом и конечностями. Человек чувствует покалывание, жжение или онемение стоп, хуже различает поверхность под ногами и не всегда точно контролирует движения.

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Другая группа причин — заболевание нервной системы, в частности болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Они могут изменять длину шага, быстроту движений и способность удерживать равновесие.

На устойчивость при ходьбе также влияют ухудшение зрения и нарушение работы вестибулярного аппарата внутреннего уха. Иногда причиной становятся лекарства, вызывающие сонливость, головокружение или снижающие скорость реакции.

Когда нужно обследование

Если человек стал часто спотыкаться, а раньше таких проблем не было, стоит обратиться к врачу. Во время осмотра специалист проверяет мышечную силу, рефлексы, чувствительность ног, координацию и особенности походки. В зависимости от симптомов могут потребоваться анализы крови, обследование позвоночника, электромиография или исследование нервной проводимости.

Не стоит пытаться самостоятельно исправить проблему только физическими упражнениями, пока не выяснена ее причина. Если нарушение походки возникло внезапно и сопровождается слабостью или онемением одной половины тела, асимметрией лица, проблемами с речью или зрением, необходима неотложная медицинская помощь.

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Уменьшить риск падений помогают удобная обувь, хорошее освещение помещения, уборка проводов и ковриков с путей передвижения. По назначению врача могут помочь физиотерапия, специальные ортезы или способы поддержки во время ходьбы.

Нарушение координации — последние новости

Нарушение чувствительности стоп особенно часто встречается при сахарном диабете. Из-за повреждений нервов человек может не заметить даже небольшую ранку, натертость или волдырь, а ухудшение кровоснабжения затрудняет заживление. В результате обычная травма иногда превращается в серьезную проблему. Именно поэтому изменения чувствительности и повреждения кожи стоп у людей с диабетом требуют особого внимания.

Еще одна проблема — неустойчивая походка из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Оно может сопровождаться ощущением вращения окружающих предметов, тошнотой и утратой ориентации в пространстве. Иногда головокружение возникает при повороте головы или резком изменении положения тела, а его причиной становятся заболевания внутреннего уха, нарушение кровообращения или другие состояния. Повторяющиеся приступы головокружения и их возможные причины не следует оставлять без внимания.

Особенно опасно, когда нарушение походки появляется внезапно. Шаткость, потеря координации, слабость или онемение руки или ноги с одной стороны тела могут являться признаками инсульта. Среди других тревожных симптомов — перекошенная улыбка, нарушение речи и внезапное ухудшение зрения. При таких проявлениях нельзя ждать, пока состояние пройдет самостоятельно: признаки инсульта нуждаются в немедленной реакции.

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