Спряталась в унитазе: пенсионер оказался на волоске от смерти после укуса крысы

76-летний мужчина чудом избежал смерти после укуса больной крысы, спрятавшейся в его унитазе.

Об этом пишет Metro.

Житель Монреаля, Канада, поспешил в больницу после того, как грызун укусил его за два пальца, когда он пытался выловить его из туалета. Врачи сделали ему укол от столбняка и отпустили домой.

Но через 18 дней мужчина снова оказался в больнице с сильной лихорадкой, головной болью и болями в животе, длившимися несколько дней.

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Хотя раны на пальцах почти зажили, кровяное давление мужчины было низким, а сердце билось очень быстро. Первоначальный анализ крови показал, что у пациента повреждены почки и что в крови низкое количество тромбоцитов – фрагментов клеток, образующих сгустки для предотвращения или остановки кровотечения.

Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где у него обнаружили полиорганную дисфункцию и сепсис – опасное явление, когда инфекция вынуждает иммунную систему работать в чрезмерном режиме.

После взятия образцов крови и мочи выяснилось, что он заразился инфекционным заболеванием под названием лептоспироз, которое, как полагают, передалось из-за укуса крысы.

Мужчине назначили антибиотики, а также другое лечение, чтобы устранить повреждение почек и низкий уровень тромбоцитов. Через несколько дней его симптомы улучшились, и его выписали из отделения интенсивной терапии.

Люди обычно заражаются лептоспирозом после контакта с мочой инфицированных животных или с загрязненной почвой или водой. Заболевание обычно переносится сельскохозяйственными животными, такими как крупный рогатый скот, свиньи или лошади, но также может распространяться собаками и енотами, а в этом случае – крысами.

Хотя обычно болезнь передается через бактерии, контактирующие с глазами, носом или ртом, она также может попадать в организм через поврежденную кожу. Употребление загрязненной воды может привести к инфицированию. У людей, страдающих этой болезнью, часто развиваются такие симптомы, как лихорадка, головная боль и боли в мышцах, которые впоследствии могут привести к рвоте, диарее, боли в животе и кожной сыпи.

Несмотря на то, что большинство случаев легко поддаются лечению антибиотиками, примерно в 10% случаев болезнь приобретает тяжелое течение и может привести к полиорганной дисфункции и смерти.

Напомним, женщину с тысячами опухолей на теле прооперировали. Из-за них она не могла дышать, есть и ходить.

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