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Эндрю Оукс из Великого Манчестера списывал сильную слабость на обычную простуду, но после нескольких дней в постели попал в больницу. Там мужчине диагностировали ВИЧ. С тех пор он живет с вирусом, регулярно принимает терапию и публично рассказывает о своем опыте, чтобы разрушать стереотипы и преодолевать предубеждения людей с этим диагнозом.

Об истории мужчины сообщает Daily Mirror.

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Первые симптомы ВИЧ: что чувствовал Эндрю перед госпитализацией

Сначала Эндрю думал, что плохое самочувствие вызвал обычный зимний вирус. Однако его состояние ухудшалось: мужчина не мог встать с постели, поэтому его срочно доставили в больницу. Там ему сделали анализы крови и тесты на инфекции, передающиеся половым путем.

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Диагноз ВИЧ мужчина получил на Рождество в 2021 году. В тот момент ему было 28 лет.

«Я был совершенно разбит и шокирован, казалось, будто земля ушла из-под ног», — вспоминает Эндрю.

По словам Эндрю, он инфицировался после знакомства с мужчиной в приложении для знакомств. Приблизительно через пять недель у него появились первые симптомы:

кровоточивость десен;

потеря веса;

сыпь по всему телу;

ломота в костях;

сильная усталость.

Эти симптомы могут сопровождать разные состояния, поэтому установить наличие ВИЧ можно только с помощью тестирования.

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© Daily Mirror

Неприятие и осуждение из-за ВИЧ: с какими трудностями столкнулся Эндрю

После установления диагноза мужчина некоторое время жил с чувством вины и страха. Он признается, что думал, будто «разрушил свою жизнь» и «сам во всем виноват».

Однако самым трудным для него оказалась реакция других людей. Эндрю рассказывает, что до сих пор получает оскорбительные комментарии от незнакомцев, которые считают, что он должен стыдиться своего ВИЧ-статуса.

«Многие люди, которые пережили 80-е, потеряли близких из-за СПИДа и теперь стыдят меня. Они говорят что-то вроде: „Как ты смеешь иметь ВИЧ в современном мире“, „Ты должен быть умнее и пользоваться защитой“», — рассказал мужчина.

Он также сталкивался с отказами во время знакомств по своему статусу. Некоторые пользователи соцсетей писали ему, что никто не сможет его полюбить из-за ВИЧ.

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Именно это подтолкнуло Эндрю к активизму. В 2023 году он впервые публично рассказал о своем диагнозе в соцсетях. Сейчас его аудитория на разных платформах превышает 130 тысяч подписчиков, а в одном из профилей он регулярно делится информацией о жизни с ВИЧ с 13 тысячами человек.

«Не думаю, что на меня так сильно повлиял сам диагноз; это была именно стигма, которая его сопровождала. Именно она дала мне толчок бороться и заниматься активизмом ради других», — говорит Эндрю.

© Daily Mirror

Как лечение ВИЧ влияет на риск передачи вируса

Сейчас Эндрю ежедневно принимает антиретровирусную терапию. Благодаря лечению вирусная нагрузка в его крови остается неопределяемой.

Это означает, что количество вируса настолько мало, что его не обнаруживает тест на вирусную нагрузку. Если человек регулярно принимает терапию и поддерживает неопределяемый уровень вируса, он не передает ВИЧ половым путем. Этот принцип известен как «неопределяемый=не передающий», или U=U.

Эндрю также рассказывает об отношениях с партнером, не имеющим ВИЧ. Своим примером мужчина стремится показать, что жизнь с этим диагнозом не мешает выстраивать близкие отношения.

«Теперь я на собственном примере показываю, что у меня есть партнер без ВИЧ. Я хочу доказать людям, что у меня есть партнер, быть в любящих отношениях и не передать ему вирус», — говорит он.

Эндрю находится в отношениях с 37-летним Мартином Голлом из Чешира. Пара познакомилась в начале этого года через приложение для знакомств. По словам Мартина, Эндрю рассказал ему о своем ВИЧ-статусе почти сразу после знакомства.

© Daily Mirror

«Эндрю сказал мне почти сразу, и меня это действительно ничуть не смутило. Я многое знаю о принципе „неопределяемый=не передает“. У меня ноль волнений по поводу того, что Эндрю живет с ВИЧ», — отметил Мартин.

Он добавляет, что вокруг ВИЧ все еще существует много предубеждений, особенно среди людей, которые помнят эпидемию СПИДа в 1980-х.

«Лучший совет, который я могу дать, — это слушать своего партнера и слышать его. В конце концов вы влюбляетесь в человека, а не живете с ним ради его диагноза», — сказал Мартин.

«ВИЧ — это не смертный приговор»: чем сейчас занимается Эндрю

В настоящее время Эндрю работает психотерапевтом и консультантом. 5 ноября 2026 года он запустил собственный сайт психологической поддержки, чтобы помогать людям, живущим с ВИЧ, а также всем нуждающимся в психологической помощи.

Мужчина призывает тех, кто получил такой диагноз, не оставаться наедине со страхом и искать поддержки близких.

«Мой совет — окружить себя людьми, которые поддерживают и принимают вас. Также нужно быть нежным и добрым. В некоторые дни вам может казаться, что вы справляетесь, в другие не очень», — говорит Эндрю.

Он отмечает, что ВИЧ не должен определять жизнь человека, его отношения или будущее.

«Я считаю, что это очень вдохновляет. Это не обязательно должно быть смертным приговором», — подытожил мужчина.

Напомним, ранее мы рассказывали об испытаниях на людях нового препарата для лечения ВИЧ-1 — VH-499. В клиническом исследовании приняли участие 23 пациента, ранее не принимавших антиретровирусную терапию. Результаты показали, что препарат помог снизить вирусную нагрузку и хорошо переносился участниками. Впрочем, для подтверждения его эффективности и безопасности требуются дальнейшие испытания, в частности, третья фаза клинических исследований.

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