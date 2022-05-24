Средства обеззараживания воды: Комаровский призвал ВОЗ повлиять на санитарную ситуацию на оккупированных территориях Украины

Из-за антисанитарии в оккупированных Мариуполе, Херсоне, там может вспыхнуть эпидемия кишечных инфекций.

Украинцам нужно беспокоиться о тех болезнях, которые могут вспыхнуть в результате войны. Особо следует волноваться южанам страны.

Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский на телеканале Freedom.

"Все, что мы можем посоветовать людям, к сожалению, это мыть руки, где это возможно, и кипятить воду. Есть значительное количество таблеток для обеззараживания воды. Этой темой должны немедленно обеспокоиться ВОЗ, ООН. Прежде всего, что нужно, доставить на оккупированные территории — средства обеззараживания воды, а также тщательно инструктировать людей, как пользоваться этими средствами", — отметил врач.

Он добавил, что волноваться нужно не только за оккупированный Мариуполь, но и за неоккупированный Николаев, где уже долгое время с водой большие проблемы.

"Наш город Николаев. Там висит на каждом столбе: как обеззараживать воду? Сколько таблеток для обеззараживания воды получил Николаев за последний месяц?.. Нужно задавать вот эти вопросы", — сказал Комаровский.

Напомним, еще в конце апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка ряда недугов из-за средневековых условий жизни — холеры, дизентерии, эшехихиоза.

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