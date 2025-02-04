Стало известно, какие заболевания могут вызвать депрессию

Факторами риска могут быть генетика, дефицит витаминов и хронические заболевания.

Депрессия – это одно из самых распространенных психических расстройств, характеризующееся чувством печали, апатии и утратой интереса к жизни. В мире около 280 миллионов человек страдают этим состоянием.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Факторы, способствующие депрессии:

Генетическая предрасположенность: Психические расстройства, в частности депрессия, могут носить наследственный характер. Считается, что конкретного гена, ответственного за депрессию, не существует, и это скорее результат сочетания нескольких генетических факторов.

Психические расстройства, в частности депрессия, могут носить наследственный характер. Считается, что конкретного гена, ответственного за депрессию, не существует, и это скорее результат сочетания нескольких генетических факторов. Заболевания щитовидной железы могут влиять на эмоциональное состояние, вызывая тревогу и депрессию. Например, гипотиреоз, снижая активность щитовидной железы, может ухудшить настроение, а также привести к изменению веса и нарушению менструации.

могут влиять на эмоциональное состояние, вызывая тревогу и депрессию. Например, гипотиреоз, снижая активность щитовидной железы, может ухудшить настроение, а также привести к изменению веса и нарушению менструации. Дефицит витаминов: Витамины группы B важны для выработки нейромедиаторов, влияющих на эмоциональный фон. Дефицит витамина B12 может вызвать депрессивные симптомы, хотя исследования в данной области не дают однозначных результатов.

Витамины группы B важны для выработки нейромедиаторов, влияющих на эмоциональный фон. Дефицит витамина B12 может вызвать депрессивные симптомы, хотя исследования в данной области не дают однозначных результатов. Сердечно-сосудистые заболевания: Среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями распространенность депрессии достигает 15-30%. Двое из каждых трех пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда, временно испытывают умеренные депрессивные симптомы. Кроме того, люди с большим депрессивным расстройством почти втрое чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем другие, и эти болезни у них появляются на 7,5 лет раньше.

Среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями распространенность депрессии достигает 15-30%. Двое из каждых трех пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда, временно испытывают умеренные депрессивные симптомы. Кроме того, люди с большим депрессивным расстройством почти втрое чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем другие, и эти болезни у них появляются на 7,5 лет раньше. Синдром поликистозных яичников: Заболевание эндокринной системы в разы увеличивает риск развития депрессии у женщин.

Следует отметить, что депрессия не должна восприниматься как единственный симптом какой-либо болезни, поскольку каждое состояние имеет свои специфические проявления.

Раньше мы писали, какие ежедневные привычки "воруют" вашу энергию.

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