Стало известно, кому категорически запрещено есть бананы: это следует знать каждому

Этот сладкий экзотический фрукт любят абсолютно все, однако врачи назвали тех, кому нельзя употреблять бананы.

Бананы – это очень полезные фрукты для нашего здоровья, потому что содержат витамины группы B, витамин С, кальций, железо, фосфор, калий и фтор. Однако есть категория людей, которым категорически нельзя их есть, чтобы не повлечь за собой развитие некоторых заболеваний или обострение уже существующих проблем со здоровьем.

Кому ни в коем случае нельзя есть бананы: советы врачей

Медики не рекомендуют есть бананы, если есть проблемы с желудком и кишечником. Поэтому не следует употреблять бананы тем, кто имеет эрозивно-язвенное поражение желудка и синдромом раздраженного кишечника. Однако в отличие от других фруктов, эти наиболее щадящие для ЖКТ.

Бананы могут стать причиной метеоризма и вздутия живота, а все из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов. Врачи рекомендуют избегать их употребления в случае синдрома раздраженного кишечника.

С другой стороны, бананы следует употреблять всем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врачи подчеркивают, что эти фрукты снижают риски опасных заболеваний благодаря высокому содержанию калия. В одном банане содержится около 450 миллиграмм калия, что делает его полезным для здоровья сердца и сосудов.

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