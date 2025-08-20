Станете ли вы долгожителем: 4 сигнала тела, которые это подскажут

Долгожители

Человечество всегда стремилось раскрыть секрет долголетия. Но часто ответ кроется не в дорогих методах или добавках, а в мелочах нашей повседневной жизни. Научные исследования показывают, что некоторые физические показатели и простые привычки могут намекать на продолжительность жизни.

Издание EatThis выделило четыре научно подтвержденных сигнала, которые могут стать индикаторами долголетия.

1. Возрастная разница сетчатки

Ваши глаза могут поведать больше, чем кажется. Исследование Австралийского центра офтальмологии показало: если возраст сетчатки отличается от хронологического возраста, риск преждевременной смерти возрастает на 49-67%, даже без сердечно-сосудистых или онкологических проблем. Каждый дополнительный год разницы увеличивает вероятность смерти на 2–3%.

2. Количество шагов в день

Ходьба – самый простой способ поддерживать здоровье и продлить жизнь. Исследование JAMA Internal Medicine показало: даже 4400 шагов в день значительно снижают риск смерти по сравнению с 2700 шагами. Оптимальная польза достигается примерно на 7500 шагов в день.

3. Скорость походки

Темп вашего движения тоже имеет значение. Исследование Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle свидетельствует: замедленная походка является ранним индикатором возрастных изменений и потери функциональной способности. Измерение скорости походки помогает прогнозировать, сможет ли человек оставаться независимым в старшем возрасте.

4. 10-секундный тест на равновесие

Простой тест на баланс может сказать многое. В исследовании British Journal of Sports Medicine участники 51–75 лет, которые не могли простоять на одной ноге 10 секунд, имели в два раза большую вероятность умереть в течение следующих 10 лет, чем те, кто справился с задачей.

Вывод: Секрет долголетия не обязательно скрыт в дорогих диетах или тренажерах. Простое наблюдение за телом, регулярная ходьба и базовые физические тесты могут дать важные сигналы о состоянии здоровья и потенциальной продолжительности жизни.