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Старение молодых поколений: исследование выявило тревожную тенденцию
Исследование показало, что молодые люди могут стареть быстрее, чем предыдущие поколения.
Новое научное исследование показало, что люди из младших поколений могут иметь более высокий уровень биологического старения , чем их родители и дедушки и бабушки в том же возрасте. Об этом свидетельствуют анализы крови.
Подробности описывает издание Science Alert.
Что учредили ученые
Речь идет не о фактическом возрасте, а о так называемом биологическом старении — когда организм изнашивается быстрее или медленнее в зависимости от состояния здоровья и биомаркеров.
Исследователи проанализировали данные десятков тысяч людей в Великобритании и США, сравнивая разные поколения. Они использовали показатель PhenoAge, учитывающий ряд маркеров крови, в том числе уровень воспаления, глюкозы и другие показатели работы организма.
Результаты показали: у людей, рожденных позже, биологический «возраст» в среднем выше, чем у предыдущих поколений того же хронологического возраста. В некоторых группах разница достигала почти двукратного роста показателей старения.
«Наши результаты исследования показали, что разница в возрасте может быть особенно важной для понимания рака с ранним началом и ростом заболеваемости, такого как колоректальный рак и рак матки. А также для рака со значительным непонятным риском, как рак легких», — пишут авторы эксперимента.
Целью исследователей является понимание, как современная среда становится биологически встроенной в риск рака, трансформируя профилактику от широких рекомендаций к персонализированным вмешательствам.
Исследователи отмечают, что причин может быть много: образ жизни, окружающая среда, питание и другие факторы. Окончательных выводов пока нет, но работа помогает лучше понять, как современные условия влияют на здоровье младших поколений.
Раньше говорилось, что в питании влияет на здоровое старение и долголетие. Специалисты советуют сократить в рационе ультраобработанные продукты, фастфуд и колбасные изделия, а также сладкие напитки и выпечку из белой муки. К нежелательным также относятся жареная пища, избыток соли и алкоголь — все это может ускорять воспалительные процессы в организме и влиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Эксперты отмечают: полностью отказываться не обязательно, но важно контролировать потребление.