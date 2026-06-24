Старение молодых поколений: исследование выявило тревожную тенденцию

Старение

Реклама

Новое научное исследование показало, что люди из младших поколений могут иметь более высокий уровень биологического старения , чем их родители и дедушки и бабушки в том же возрасте. Об этом свидетельствуют анализы крови.

Подробности описывает издание Science Alert.

Что учредили ученые

Речь идет не о фактическом возрасте, а о так называемом биологическом старении — когда организм изнашивается быстрее или медленнее в зависимости от состояния здоровья и биомаркеров.

Реклама

Исследователи проанализировали данные десятков тысяч людей в Великобритании и США, сравнивая разные поколения. Они использовали показатель PhenoAge, учитывающий ряд маркеров крови, в том числе уровень воспаления, глюкозы и другие показатели работы организма.

Результаты показали: у людей, рожденных позже, биологический «возраст» в среднем выше, чем у предыдущих поколений того же хронологического возраста. В некоторых группах разница достигала почти двукратного роста показателей старения.

«Наши результаты исследования показали, что разница в возрасте может быть особенно важной для понимания рака с ранним началом и ростом заболеваемости, такого как колоректальный рак и рак матки. А также для рака со значительным непонятным риском, как рак легких», — пишут авторы эксперимента.

Целью исследователей является понимание, как современная среда становится биологически встроенной в риск рака, трансформируя профилактику от широких рекомендаций к персонализированным вмешательствам.

Реклама

Исследователи отмечают, что причин может быть много: образ жизни, окружающая среда, питание и другие факторы. Окончательных выводов пока нет, но работа помогает лучше понять, как современные условия влияют на здоровье младших поколений.

Раньше говорилось, что в питании влияет на здоровое старение и долголетие. Специалисты советуют сократить в рационе ультраобработанные продукты, фастфуд и колбасные изделия, а также сладкие напитки и выпечку из белой муки. К нежелательным также относятся жареная пища, избыток соли и алкоголь — все это может ускорять воспалительные процессы в организме и влиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Эксперты отмечают: полностью отказываться не обязательно, но важно контролировать потребление.

Новости партнеров