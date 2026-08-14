Старые деревья важнее новых: ученые выяснили, как они влияют на смертность

Как старые деревья влияют на здоровье и смертность людей / © Associated Press

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Сохранение взрослых деревьев в городах может иметь большее значение для здоровья людей, чем посадка новых. На это указывают результаты исследования, в ходе которого учёные в течение 11 лет анализировали изменения древесного покрова и уровень смертности в районах Чикаго.

Об этом сообщило издание Live Science.

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Учёные выяснили, что важным показателем может быть не само количество деревьев в городе, а то, как из года в год меняется площадь их крон.

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Как вырубка деревьев связана со смертностью

В рамках исследования специалисты проанализировали спутниковые данные о древесном покрове в районах Чикаго за период с 2011 по 2021 год. Полученные результаты они сопоставили с более чем 220 тысячами записей о смертности. При анализе также учитывались другие факторы, в частности летняя температура, уровень загрязнения воздуха, доходы населения и жилищная сегрегация.

Анализ показал, что в районах, где площадь древесного полога постепенно уменьшалась, смертность, напротив, росла. Наиболее ярко такая зависимость проявлялась в самых жарких районах Чикаго. При этом ежегодное увеличение площади кроны на один процентный пункт было связано с примерно 10-процентным снижением уровня смертности.

Особенно заметное снижение показателей исследователи зафиксировали в отношении смертей, связанных с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также психическими расстройствами.

В то же время авторы работы предостерегают от однозначных выводов. Полученные результаты свидетельствуют о связи между динамикой древесного покрова и смертностью, но не доказывают, что именно исчезновение деревьев напрямую приводит к росту числа смертей.

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Почему важно сохранять взрослые деревья

Зеленые насаждения играют важную роль в охлаждении городской среды. Кроны деревьев затеняют здания и тротуары, а испарение воды через листья помогает снижать температуру воздуха. Однако исследователи предполагают, что положительное влияние деревьев может быть связано не только с защитой от жары, поскольку эта зависимость прослеживалась в отношении смертности от различных причин.

Наибольшее сокращение лесного покрова ученые обнаружили в южных и западных районах Чикаго. Именно там также фиксировались более высокие летние температуры и показатели смертности. Зато территории вблизи озера были более прохладными, а уровень смертности там оказался ниже.

Исследователи также подсчитали, что могло бы произойти, если бы площадь кроны деревьев в Чикаго ежегодно увеличивалась на 0,03%. По результатам моделирования, такое изменение могло бы привести к предотвращению примерно 105 смертей ежегодно. В то же время авторы подчеркивают, что речь идет лишь об оценке потенциального эффекта, а не о точном прогнозе.

Профессор городских исследований и планирования Университета штата Портленд Вивек Шандас, который не участвовал в исследовании, подчеркнул важность сохранения взрослых деревьев. Молодым саженцам требуются годы, чтобы вырасти, сформировать раскидистую крону и создавать столько же тени, сколько уже взрослые деревья.

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Поэтому, по мнению исследователей, городская политика озеленения должна предусматривать не только высадку новых деревьев. Не менее важной является защита взрослых насаждений, которые уже имеют сформированные кроны и выполняют свою роль в городской среде.

Напомним, ранее мы сообщали, что учёные выявили удивительно простой фактор, который может быть связан с более низким риском развития сахарного диабета 2 типа. Речь идет о зеленых насаждениях рядом с домом — частных садах и общественных парках.

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