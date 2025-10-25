- Дата публикации
Стоит копейки: врач назвал бюджетный овощ, который снижает холестерин и кровяное давление
Необычный цвет красной капусты указывает на ее невероятную пользу. Этот бюджетный овощ содержит антиоксиданты, борющиеся с воспалениями в организме.
Из-за постоянного роста цен на продукты, все больше людей ищут бюджетные способы как можно позаботиться о своем здоровье. Британский врач рассказал об одном недооцененном овоще, который стоит очень дешево, но эффективно снижает уровень холестерина и нормализует кровяное давление.
Об этом пишет The Mirror.
Специалист по питанию лондонской клиники похудения и здоровья доктора Франка, профессор Франклин Джозеф, рассказал, что краснокочанная капуста (или фиолетовая капуста — Ред.) является одной из самых мощных, но недооцененных, овощей, способных улучшать самочувствие.
В то же время эксперты в сфере здравоохранения отмечают, что фиолетовая капуста является источником питательных веществ с уникальным сочетанием полезных свойств.
Этот овощ — настоящее сокровище: он содержит много клетчатки, полезной для кишечника, а также антиоксидантов. Кроме того, эта капуста способна улучшать пищеварение, снижать уровень холестерина и артериального давления.
Необычный цвет этой капусты говорит о высоком содержании полифенолов и антоцианов, которые борются с воспалением и защищают клетки от повреждений.
«Краснокочанная капуста — один из самых недооцененных суперпродуктов, которые есть практически в каждом супермаркете. Она богата клетчаткой, низкокалорийная и содержит соединения, которые поддерживают здоровье кишечника, снижают уровень холестерина и способствуют улучшению иммунной системы. Это невероятный продукт, особенно, если учесть цену», — пояснил профессор Франклин.
По словам профессора, добавление нескольких ложек сырой или слегка приготовленной краснокочанной капусты в ваши блюда — простой способ улучшить состояние здоровья.
Кроме питания кишечника, фиолетовая капуста содержит соединения, подобные тем, что содержатся в брокколи. Эксперты отмечают, что они помогают снизить риск развития некоторых видов рака.
«Краснокочанная капуста поддерживает процессы детоксикации в печени, помогает уменьшить воспаление и даже улучшить здоровье сердца, благодаря своему антиоксидантному свойству», — добавил профессор Джозеф.
Ранее эксперты рассказали о пользе банана, о которой большинство могли не знать. Как отмечают специалисты, этот фрукт является прекрасным источником углеводов, что в свою очередь является основным источником энергии нашего организма.
