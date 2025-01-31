Стоит ли категорически отказаться от сахара и нездоровой пищи – ответ диетолога

Людям часто сложно отказаться от нездоровой пищи. Также это касается сахара. Так, иногда они даже устраивают себе челлендж "30 дней без сахара". Однако не обязательно держать себя в суровых рамках, чтобы ваше питание помогало здоровью.

Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Олеся Добрянская в подкасте "Говорять медики" от Минздрава Украины.

Она отмечает, что с нездоровой пищей следует выстроить границы, то есть ограничить ее потребление. Ведь отказываться категорически – не обязательно.

"Мы не понимаем, зачем нам это делать? Это просто дань моде, это мой выбор? Если это мой выбор, поверьте, то это будет гораздо легче. Потому что сейчас хорошо развит маркетинг диеткультуры, и, вообще, питание, и, соответственно, посмотрите, сколько производителей конкурируют за наше с вами внимание", — отметила врач.

Она добавила, что питание в жизни человека должно иметь долговременную перспективу. Следует изучать этикетки продуктов, где указана их пищевая ценность, чтобы понимать, что мы потребляем в рацион. И читать этикетки, и пищевая грамотность – это одна из здоровых привычек, подчеркивает диетолог.

Также Олеся Добрянская ответила на вопрос о демонизации сахара и его суточной нормы для человека.

"ВОЗ рекомендует минимизировать. Говорит о 50 г в сутки, или лучше еще, когда 25 г. Но сейчас эксперты по питанию и все ученые больше переживают о том, чего нет у людей в рационе, чем о том, что есть", — поделилась Добрянская.

Врач добавила, что нам следует сосредоточиться на популяризации здорового питания, то есть употреблении овощей, фруктов, а не на демонизации плохого. Если сосредоточиться на употреблении здоровой пищи, она просто вытеснит продукты с высоким уровнем сахара.

Напомним, нужно ли добавлять сахар в зеленый чай. Эксперты удивили ответом.

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