Дорогое лекарство от гриппа не эффективнее парацетамола: эксперты объяснили почему / © pexels.com

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Популярные комбинированные препараты от простуды и гриппа, которые стоят в несколько раз дороже, чем обычные, не всегда обеспечивают лучший результат.

Об этом говорится в материале BBC.

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На аптечных полках можно найти десятки средств от простуды и гриппа. Производители предлагают препараты, которые одновременно борются с температурой, болью в горле, заложенностью носа и кашлем. Однако их цена часто значительно выше, чем у обычного парацетамола.

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«Большие фармацевтические бренды существуют уже давно, их препараты прошли испытания, а по телевизору постоянно показывают рекламу, которая убеждает нас, что они эффективны», — говорит профессор Джейн Лоуренс, руководитель фармацевтического подразделения Манчестерского университета.

По ее словам, на самом деле разница между ними незначительна. Профессор признается, что лично она всегда выбирает более дешевые препараты — они тоже прошли испытания.

Многие премиальные средства также содержат фенилэфрин, деконгестант, предназначенный для облегчения заложенности носа. Однако эксперты говорят, что существует мало доказательств того, что он работает при глотании, поскольку значительная часть ингредиента расщепляется, прежде чем попасть в кровоток.

В 2024 году регуляторные органы США предложили исключить пероральный фенилэфрин из состава лекарства от простуды и гриппа из-за опасений относительно его эффективности. Однако это предложение до сих пор окончательно не утвердили.

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Другие ингредиенты включают гвайфенезин, предназначенный для разжижения слизи, хотя исследования дали неоднозначные результаты: одни указывают на определенное облегчение симптомов, другие не оказывают существенного эффекта.

Некоторые препараты содержат также кофеин. Исследования свидетельствуют, что он способен усиливать обезболивающее действие парацетамола и несколько ускорять его наступление. Однако речь идет об относительно небольшом эффекте.

Почему покупатели выбирают более дорогие лекарства

На выбор потребителей оказывает влияние не только состав препаратов, но и маркетинг.

Известные фармацевтические бренды тратят значительные средства на рекламу и продвижение продукции. Их препараты часто размещают на уровне глаз в аптеках, тогда как более дешевые аналоги могут оказываться на нижних полках.

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«Вы будете всегда продвигать те препараты, которые стоят дороже», — признается бывшая менеджер, которая не хочет называть своего имени, поскольку до сих пор работает в этой области.

По ее словам, многие покупатели предполагают, что более высокая цена означает большее доверие к препарату или его эффективность.

«Девять раз из десяти люди заходили и просили конкретный бренд. Даже когда я объясняла, что разница между препаратами незначительна и я просто пытаюсь помочь им сэкономить, они все равно хотели купить известный бренд», — добавила она.

Как облегчить симптомы простуды и гриппа

Специалисты советуют не забывать о простых способах поддержания организма во время болезни. В частности, достаточно отдыхать, пить много жидкости и при необходимости использовать обезболивающие и жаропонижающие средства.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует полоскать горло соленой водой, чтобы уменьшить боль. Теплый напиток с лимоном и медом может успокоить сильный кашель.

В то же время врачи предостерегают от одновременного приема нескольких препаратов с парацетамолом в составе. Например, человек может выпить обычную таблетку парацетамола, а затем принять порошок от простуды, который также содержит это вещество. Это создает риск случайной передозировки.

Отдельно специалисты подчеркивают, что некоторые комбинированные препараты могут оказаться непригодными для беременных. Перед их приемом следует проконсультироваться с врачом.

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