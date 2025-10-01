Стоит ли тренироваться натощак: правда и мифы о влиянии на вес и выносливость

Тренировка / © Associated Press

Идея тренировок натощак периодически появляется в соцсетях, вызывая споры. Ее сторонники убеждены, что упражнения утром без завтрака позволяют эффективнее сжигать жир, тогда как критики считают такой подход вредным и даже контрпродуктивным.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Научные данные действительно подтверждают: во время аэробных упражнений натощак организм активнее использует жиры в качестве источника энергии. Это явление исследователи называют «окислением жиров». Логично предположить, что такой процесс должен приводить к долгосрочной потере жировой массы.

Однако систематический обзор исследований, проведенный в 2017 году, показал: разницы в снижении жира в организме между тренировкой натощак и после еды нет. Ученые объясняют это несоответствие тем, что организм компенсирует расходы: после приема пищи скорость сжигания жира снижается, а общие энергетические затраты в течение дня могут даже уменьшаться.

В то же время потребление белков и углеводов перед физической нагрузкой способно улучшить результаты в упражнениях, которые длятся более часа. Для коротких занятий существенной разницы нет. Исследования среди спортсменов также свидетельствуют: элитные атлеты редко тренируются без завтрака, в отличие от любителей.

Что касается силовых тренировок, то пока научных доказательств о преимуществах того или иного подхода недостаточно. Небольшое контролируемое исследование не выявило разницы в росте силы, мышечной массы или выносливости между группами, которые тренировались после еды и натощак.

Недостатком утренних тренировок без завтрака может стать сильный голод после занятий, что влияет на пищевой выбор, а также возможные головные боли или тошнота. Однако многие люди отмечают и положительные ощущения от такого режима.

Вывод специалистов прост: тренировки натощак не имеют научно доказанных преимуществ в похудении или спортивных результатах. Самое важное — это регулярность движения, а не то, успели ли вы позавтракать.

