Стоит ли заводить кота: ученые предупредили об угрозе психического расстройства

Домашний кот / © Getty Images

Наличие кота в качестве домашнего животного может потенциально удвоить риск развития заболеваний, связанных с шизофренией.

Такой вывод сделали ученые Центра исследований психического здоровья Квинсленда в Австралии на основе исследований, проведенных за последние 44 года в 11 странах мира, пишет Science Alert.

Идея о том, что владение котом может быть связано с риском развития шизофрении, была предложена в исследовании 1995 года, где причиной было указано влияние паразита под названием Toxoplasma gondii.

T. gondii — это в основном безвредный паразит, который может передаваться через недостаточно термически обработанное мясо или загрязненную воду. Также он также может передаваться через укус инфицированной кошки или кошачьи фекалии.

По оценкам, T. gondii инфицирует около 40 миллионов человек в США, обычно без каких-либо симптомов.

Попадая в организм, T. gondii может проникнуть в центральную нервную систему и влиять на нейромедиаторы. Паразита связывают с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами, включая шизофрению.

Однако, связь не доказывает, что T. gondii вызывает эти изменения или что паразит перешел к человеку от кошки.

«После учета ковариатов мы обнаружили, что у людей, которые контактировали с котами, вероятность развития шизофрении была примерно вдвое выше», — пишет австралийская команда.

Исследователи отметили, что для подтверждения связи между владением котом и расстройствами, связанными с шизофренией нужны более качественные исследования, основанные на больших, репрезентативных выборках, чтобы лучше понять владение котами как потенциальный фактор, модифицирующий риск психических расстройств.

