Стоит выпивать по четыре чашки в день: какой популярный напиток поможет сохранить здоровье сердца

Чай / © pexels.com

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Зеленый чай может помочь снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. К таким выводам пришли авторы нового исследования, которые также указывают на возможное снижение риска инсульта и сердечного приступа при регулярном употреблении этого напитка.

Об этом сообщило издание Mirror.

Исследователи отмечают, что чай содержит полифенолы — природные биологически активные соединения, которые могут способствовать поддержанию здоровья сердца и сосудов.

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Как пояснил научный консультант Консультативной группы по вопросам чая (TAP) доктор Тим Бонд, новое исследование дополняет предыдущие научные данные о том, что регулярное употребление чая может помогать поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления, а также способствовать уменьшению воспалительных процессов и улучшению свертываемости крови.

Кроме того, учёные изучили связь между пищевыми привычками и риском инфарктов и инсультов. Анализ показал, что люди, которые придерживались рациона с высоким содержанием белка и регулярно пили несколько чашек зеленого чая, реже сталкивались с такими сердечно-сосудистыми событиями. Наиболее заметный эффект исследователи зафиксировали среди женщин.

Врач общей практики и член TAP доктор Ниса Аслам отметила, что положительный эффект может объясняться сочетанием белковой диеты и антиоксидантов, которыми богат зеленый чай. По её словам, белок помогает сохранять мышечную массу, а антиоксиданты могут способствовать контролю массы тела и аппетита, а также защищать кровеносные сосуды от повреждений.

В то же время доктор Тим Бонд напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной смертности в мире. Именно поэтому результаты исследований, указывающие на потенциальную пользу привычных продуктов питания, важны для профилактики.

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Он также обратил внимание на данные предыдущих научных исследований, согласно которым оптимальным может быть употребление около четырёх чашек чая в сутки. Такое количество обеспечивает организм примерно 400–600 мг флаван-3-олов — природных соединений, которые, по результатам исследований, могут помогать уменьшать негативное воздействие стресса на организм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что чай может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни для людей с повышенным уровнем холестерина. Наибольшее количество научных доказательств на данный момент имеет зеленый чай, однако определенное положительное влияние могут оказывать также белый, черный, улун и некоторые травяные чаи.

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