Столбняк: что это за болезнь и как от нее защититься

Столбняк: что это за болезнь и как от нее защититься

Столбняк поражает центральную нервную систему. Без своевременно оказанной медицинской помощи приводит к смерти или инвалидизации.

Во время войны риск заболеть столбняком существенно увеличивается, ведь он может возникнуть из-за попадания грязи в рану или из-за укуса животного.

Столбняк поражает нервную систему и вызывает сильные судороги, а смертность от него достигает 70%. При этом обработка антисептиками не может обезвредить бактерии.

Единственный способ предотвратить столбняка – это вакцинация.

В инфографике Минздрава больше информации о том, в чем опасность столбняка, каковы признаки инфекционного заболевания и как защититься от столбняка.

Возможно два бытовых варианта заражения.

Первый вариант: вы загнали в ногу обломок древесины или наступили на осколок разбитой бутылки от алкоголя, одновременно травмировав кожу.

Второй вариант: вы контактировали с зараженной бактериями Clostridium tetani почвой или водой, уже имея открытую рану, то есть в рану попали грязь, пыль, вода. Бактерии Clostridium tetani выдерживают высокие температуры из-за живущих в почве и окружающей среде годами.

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