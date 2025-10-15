Столетняя бабушка посещает тренажерный зал: в чем секрет ее долголетия

Долгожительница в тренажерном зале / © скриншот с видео

Американская долгожительница Рут Лемей, которая отпраздновала свой столетний юбилей, еще два года назад самостоятельно водила машину и до сих пор сохраняет подвижность и жизненную силу.

О секрете долголетия женщины из Вирджиния-Бич пишет Fox News.

Американка всегда вела активный образ жизни и именно физические упражнения считает главным секретом своего долголетия.

Столетняя бабушка до сих пор посещает тренажерный зал.

Ежедневно она делает два подхода на велотренажере по полчаса, каждый раз выставляя на нем дистанцию пять километров. После этого она выходит на получасовую прогулку и проходит полтора километра.

Если ей не удается выйти на улицу, она ходит с одного конца дома до другого. «Это 170 шагов по 40 раз, то есть 6800 шагов», — отметила долгожительница.

«Много упражнений, достаточно сна, я ложусь в 21:30 и ем много овощей — стараюсь поддерживать здоровье», — отметила Рут Лемей.

Дочь долгожительницы Аннетт Паркер добавила, что мать придерживается сбалансированной диеты: ест нежирный йогурт, овсянку, курицу и морепродукты.

Она поддерживает социальные связи и следит за психологическим здоровьем. А еще долгожительница никогда не курила и не употребляла алкоголь.

При этом в ее семье не было предпосылок долголетия — отец дожил до 65 лет, а мать — до 74 лет.

Напомним, для науки до сих пор остается загадкой, как некоторым людям удается прожить до ста и более лет. до сих пор загадка для науки. Новое исследование ученых определило важный фактор, который может объяснить феномен столетних.