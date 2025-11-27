Стоматологи раскрыли ошибку: когда следует использовать ополаскиватель для рта

Ополаскиватель для рта / © pexels.com

Стоматологи назвали самую распространенную ошибку, которую большинство людей допускает, используя ополаскиватель для рта. Специалисты объяснили, почему его нельзя применять сразу после чистки зубов.

Об этом пишет Mirror.

Большинство из нас знает базовые правила ухода за полостью рта: дважды в день чистить зубы, пользоваться зубной нитью, ополаскивателем и регулярно посещать стоматолога. Но один пользователь Reddit разжег дискуссию, рассказав, что он и его девушка никак не могут определить, когда правильно использовать ополаскиватель — до или после чистки зубов.

«Мы с партнершей уже давно спорим об ополаскивателе. Я убежден, что ополаскиватель должен быть перед чисткой зубов, и после чистки не нужно полоскать рот водой. Она считает, что сначала надо чистить, потом прополоскать водой, а уже после этого — ополаскиватель. Я странный, если использую ополаскиватель первым?» — говорится в заметке пользователя.

Как объяснили два стоматолога, права девушка.

"Чистить зубы перед использованием ополаскивателя — самая эффективная схема. Чистка устраняет налет, остатки пищи и бактерии, обеспечивая фтору в зубной пасте чистую поверхность, к которой он может прикрепиться и укрепить ее. Сам ополаскиватель не способен заменить эту необходимую механическую очистку», — пояснил челюстно-лицевой хирург Wellsoon Private Healthcare из Practice Plus Group Антонио Гаглиарди Луго.

«Если вы используете зубную пасту с высоким содержанием фтора или лечебную пасту, полоскание сразу после чистки — водой или ополаскивателем — может смыть концентрированный фтор до того, как он успеет подействовать. Поэтому стоматологи сейчас советуют избегать любого полоскания сразу после чистки, чтобы фтор дольше оставался на зубах», — добавил специалист.

По его словам, ополаскиватель все равно полезен — он освежает дыхание, снижает количество бактерий и помогает поддерживать чистоту в течение дня.

«Ополаскиватель все еще играет важную роль — освежает дыхание, уменьшает неприятный запах и снижает уровень бактерий в течение дня. Использование ополаскивателя после обеда или во время насыщенного рабочего или учебного дня — хороший способ поддержать свежесть. Но дома правильная чистка зубов остается незаменимой», — отметил Луго.

Доктор Сандра Гарсия Мартин согласилась с коллегой.

«Короткий ответ: ополаскиватель лучше применять после чистки, но не сразу. Идеально — в другое время суток, чтобы не смывать полезные компоненты пасты», — указала эксперт.

Она объяснила, что ополаскиватель — это вспомогательный инструмент.

«Ополаскиватель играет вспомогательную роль в гигиене рта. Его задача — добраться до участков, которые щетка или зубная нить могут не охватить, и доставить вещества, которые уменьшают количество бактерий, освежают дыхание, успокаивают десна или укрепляют эмаль — в зависимости от состава. Но он никогда не должен заменять чистку или очистку межзубных промежутков — это лишь дополнение, а не альтернатива», — пояснила Мартин.

По ее словам, у правильной последовательности простая логика:

«Принцип рекомендуемой последовательности прост: зубная паста содержит активные компоненты, которые защищают и реминерализуют эмаль. Этим веществам нужно время, чтобы закрепиться на зубной поверхности и подействовать. Если сразу после чистки использовать ополаскиватель, он разбавляет и смывает большую часть этого защитного слоя. Как результат — вы теряете значительную часть долговременной пользы от чистки».

Именно поэтому стоматологи советуют сначала почистить зубы, выплюнуть остатки пасты и избегать полоскания водой или ополаскивателем в течение 20-30 мин. Ополаскиватель можно использовать позже в течение дня или, если удобно, перед сном — желательно тот, что содержит фтор, чтобы дополнительно укрепить эмаль.

К слову, специалисты компании Colgate советуют чистить зубы до завтрака, поскольку это устраняет бактерии, которые накопились ночью, и позволяет фтору создать защитный барьер на эмали. Чистка зубов сразу после еды, особенно кислой (цитрусовые), может повредить эмали, поскольку кислота временно ее размягчает. В этом случае эксперты рекомендуют подождать не менее 30-60 мин. после приема пищи.