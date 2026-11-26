Употребление популярных продуктов связали с тяжелым проявлением ПМС / © Фото из открытых источников

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Питание может быть одним из факторов, связанных с самочувствием женщин в преддверии менструации. Исследователи обнаружили, что те, кто чаще потребляет ультраобработанные продукты, склонны сообщать о более сильных симптомах предменструального синдрома. В то же время, значение имеют не только продукты в рационе, но и то, как человек реагирует на голод и пищевые желания.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Что показало исследование с участием 607 женщин

В исследовании приняли участие 607 женщин от 18 до 30 лет из Турции. Ученые опросили их о пищевых привычках, соблюдении средиземноморской диеты и симптомах, которые возникали в течение недели перед менструацией.

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Участницы оценивали различные проявления ПМС, в частности, боль, изменения сна и аппетита. Также они отвечали, как часто употребляют ультраобработанные продукты — например сладкие газированные напитки и некоторые виды фасованных снеков.

Анализ показал: чем выше был показатель потребления таких продуктов, тем сильнее в среднем были симптомы ПМС. Эта связь сохранялась даже после того, как исследователи учли другие особенности питания, возраст и регулярность менструального цикла.

Однако эффект был относительно небольшим. За каждый дополнительный балл в шкале потребления ультраобработанных продуктов средний показатель симптомов рос примерно на один балл по шкале от 44 до 220. То есть результаты не свидетельствуют, что определенный продукт автоматически приводит к тяжелому ПМС.

Почему важно не только то, что есть, но и как реагировать на желание

Интересной частью исследования стали пищевые повадки, связанные с осознанным потреблением пищи. Женщины, которые реже подвергались мгновенному желанию что-то съесть и не обвиняли себя в выборе пищи, сообщали о менее выраженных симптомах ПМС.

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Исследователи объяснили это на примере шоколада. Если перед менструацией очень хочется сладкого, можно сначала остановиться и подумать, действительно ли есть физический голод или просто хочется получить удовольствие от вкуса. Это не значит, что нужно отказывать себе в желаемом.

Если женщина решает съесть шоколад, важно не корить себя за этот выбор и не воспринимать его как неудачу. Именно отсутствие импульсивной реакции и вины исследователи связывают с меньшей выраженностью симптомов.

В то же время соблюдение средиземноморской диеты с овощами, фруктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом в этом исследовании не имело самостоятельной статистически значимой связи с тяжестью ПМС после учета других факторов.

Может ли смена питания облегчить ПМС

Ученые отмечают: исследование не доказывает, что ультраобработанные продукты вызывают более сильный предменструальный синдром. Оно носило поперечный характер: участницы одновременно сообщали о своем рационе и симптомах, поэтому невозможно установить, что было первым.

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Не исключено, что частое потребление таких продуктов связано с усилением симптомов. Но возможна и противоположная ситуация: женщины из-за плохого самочувствия, смены аппетита или влечения к определенной пище начинают иначе питаться.

К тому же участницы вспоминали собственные симптомы, а около четырех из пяти имели университетское образование. Это ограничивает возможность распространения результатов на всех женщин.

Следующим шагом исследователи называют длительное наблюдение за участницами в течение нескольких менструальных циклов. Они хотят каждый день фиксировать, что женщины едят, чего им хочется и как они себя чувствуют. В будущем можно провести эксперимент, в котором участниц распределят на группы с разными рационами, чтобы проверить, действительно ли изменение питания облегчает ПМС.

Как менструальный цикл влияет на аппетит и самочувствие

Изменения аппетита и желание съесть что-нибудь сладкое могут быть связаны с гормональными колебаниями в течение цикла. В разные его фазы изменяются потребности организма в энергии, а также пищевые предпочтения. Именно поэтому в одни больше хочется легкой пищи, а в другие — сладостей и калорийных блюд.

Особенно заметным тяга к пище может становиться перед менструацией. Некоторые женщины испытывают более сильный голод, чаще перекусывают и стремятся к сладкому. На это могут влиять гормональные изменения, колебания настроения и особенности обмена веществ. В то же время , повышенный аппетит перед месячными не обязательно означает, что женщина неправильно питается.

Но предменструальные симптомы бывают не только физическим дискомфортом или изменениями аппетита. У некоторых женщин они приобретают значительно более тяжелую форму и серьезно влияют на повседневную жизнь. В частности, предменструальное дисфорическое расстройство может сопровождаться выраженными эмоциональными и поведенческими нарушениями. Но отличить ПМДР от ПМС можно по конкретным признакам.

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