Страдаете от "тумана" после COVID-19: ученые выяснили, что происходит с мозгом

Японские ученые совершили настоящий прорыв в понимании «тумана» в мозгу после COVID-19, впервые доказав его биологическое, а не психологическое происхождение. Исследование показало, что причиной проблем с памятью и концентрацией является чрезмерная активность специальных рецепторов в мозге, что открывает путь к новым методам диагностики и лечения.

Об этом пишет Euronews.

Команда ученых из Университета Йокогамы под руководством профессора Такуи Такахаши провела уникальное исследование. С помощью новой технологии ПЭТ-визуализации они просканировали мозг 30 пациентов, страдавших продолжительным COVID-19, и сравнили их результаты с данными 80 здоровых людей.

Результаты оказались впечатляющими: у пациентов с постковидным синдромом была зафиксирована существенно более высокая активность рецепторов AMPA — молекул, отвечающих за обучение и память. Более того, интенсивность этой активности напрямую зависела от степени когнитивных расстройств пациента. Ученые также обнаружили связь между воспалительными процессами мозга и аномальной работой рецепторов.

Туман в мозге является одним из самых распространенных осложнений после перенесенного коронавируса. Он проявляется в проблемах с памятью, неспособности сконцентрироваться и общей замедленности мышления.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 6 из 100 человек, переболевших COVID-19, сталкиваются с постковидным синдромом. Из них более 80% жалуются именно на когнитивные нарушения.

До сих пор многие считали «мозговой туман» психологической проблемой, однако японское исследование доказывает, что это реальное клиническое состояние с измеряемой биологической основой.

«Результаты нашего исследования являются доказательством того, что длительный мозговой туман COVID следует признать законным клиническим состоянием», — подчеркнул профессор Такахаши.

Это открытие может послужить толчком к разработке точных диагностических тестов, которые смогут объективно выявлять проблему. А главное, оно дает надежду на создание новых терапевтических методов, направленных на снижение чрезмерной активности рецепторов AMPA и возвращение людей к полноценной жизни.

