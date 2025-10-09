- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 2 мин
Страдаете от "тумана" после COVID-19: ученые выяснили, что происходит с мозгом
Если вы страдаете «мозговым туманом» после коронавируса, это не психологическое состояние. Ученые из Японии впервые обнаружили измеряемые молекулярные изменения в мозге, которые отвечают за когнитивные нарушения.
Японские ученые совершили настоящий прорыв в понимании «тумана» в мозгу после COVID-19, впервые доказав его биологическое, а не психологическое происхождение. Исследование показало, что причиной проблем с памятью и концентрацией является чрезмерная активность специальных рецепторов в мозге, что открывает путь к новым методам диагностики и лечения.
Об этом пишет Euronews.
Команда ученых из Университета Йокогамы под руководством профессора Такуи Такахаши провела уникальное исследование. С помощью новой технологии ПЭТ-визуализации они просканировали мозг 30 пациентов, страдавших продолжительным COVID-19, и сравнили их результаты с данными 80 здоровых людей.
Результаты оказались впечатляющими: у пациентов с постковидным синдромом была зафиксирована существенно более высокая активность рецепторов AMPA — молекул, отвечающих за обучение и память. Более того, интенсивность этой активности напрямую зависела от степени когнитивных расстройств пациента. Ученые также обнаружили связь между воспалительными процессами мозга и аномальной работой рецепторов.
Туман в мозге является одним из самых распространенных осложнений после перенесенного коронавируса. Он проявляется в проблемах с памятью, неспособности сконцентрироваться и общей замедленности мышления.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 6 из 100 человек, переболевших COVID-19, сталкиваются с постковидным синдромом. Из них более 80% жалуются именно на когнитивные нарушения.
До сих пор многие считали «мозговой туман» психологической проблемой, однако японское исследование доказывает, что это реальное клиническое состояние с измеряемой биологической основой.
«Результаты нашего исследования являются доказательством того, что длительный мозговой туман COVID следует признать законным клиническим состоянием», — подчеркнул профессор Такахаши.
Это открытие может послужить толчком к разработке точных диагностических тестов, которые смогут объективно выявлять проблему. А главное, оно дает надежду на создание новых терапевтических методов, направленных на снижение чрезмерной активности рецепторов AMPA и возвращение людей к полноценной жизни.
Напомним, осень и зима — традиционный период простуд у школьников. Дети часто возвращаются домой с насморком, кашлем и усталостью. Но как понять, когда это обычная ОРВИ, а когда симптомы свидетельствуют о гриппе или COVID? Ведь своевременное распознавание первых признаков поможет родителям избежать серьезных последствий и правильно выбрать тактику лечения.