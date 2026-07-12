Страх новой пандемии охватил мир: ученые рассказали, что на самом деле стояло за хантавирусом

Ученые рассказали о вспышке хантавируса / © Unsplash

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Вспышка хантавируса, которая весной этого года унесла жизни трех человек на борту круизного лайнера, на самом деле не представляла угрозы вне самого судна. Эта внезапная пандемия дает людям важные уроки по поводу будущих вирусных угроз.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine.

Хантавирус: какие выводы по поводу внезапной пандемии должны сделать люди

Все случаи заболевания хантавирусом были обнаружены на ранней стадии среди небольшой группы лиц, чьи контакты удалось четко отследить. К тому же сам вирус обладает очень ограниченной способностью передаваться от человека к человеку.

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Впрочем, авторов исследования больше всего встревожила реакция общества. Несмотря на то, что инфекции не дали выйти за пределы лайнера, это событие спровоцировало срочные инструкции от международных организаций и вызвало страх перед новой пандемией.

Этот случай показал, насколько хрупкими стали системы, предназначенные для борьбы с реальными масштабными угрозами.

Исследование возглавлял эпидемиолог инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Мэриленда доктор Дэниел Дж. Морган и двое его коллег. Ученые проанализировали не только биологическую природу вспышки, но и реакцию на нее со стороны общества и прессы.

Инфекция вспыхнула 2 мая 2026 на экспедиционном судне MV Hondius, когда у пассажиров и членов экипажа появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. На борту находились путешественники из 23 стран, а само судно направлялось от южного края Южной Америки в сторону Канарских островов.

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Откуда пошло заражение хантавирусом

До 13 мая медицинские службы зафиксировали 13 случаев заболевания и три смерти. Все они были связаны с разновидностью хантавируса «Андес» — единственным представителем вируса, который может передаваться от человека к человеку.

По версии следователей первым инфицировался орнитолог из Нидерландов во время пребывания на суше в Чили и Аргентине. Мужчина скончался на борту лайнера, перед этим заразив свою жену и нескольких других человек.

Поскольку инкубационный период вируса «Андес» может длиться до 42 дней, за контактными лицами наблюдали неделями — в частности, 16 человек находились под наблюдением в специализированном изоляторе в Небраске.

Для большинства хантавирусов человек является биологическим тупиком. Обычно они распространяются из-за вдыхания пыли, содержащей мочу, помет или слюну инфицированных грызунов, например, при уборке сараев или домов. Дальше инфекция не передается.

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Однако вирус «Андес» нарушает это правило: он способен передаваться непосредственно между людьми при тесном контакте, вероятнее всего — воздушно-капельным путем. Это отличие и объясняет события на корабле. Один инфицированный путешественник смог запустить короткую цепочку заражений в замкнутом пространстве судна и умер еще до того, как другие поняли, с чем имеют дело.

Почему людьми начал управлять страх

Исследователи подчеркивают, что на корабле MV Hondius вирус распространялся плохо, его обнаружили быстро, а каждое контактное лицо удалось отследить.

Несмотря на это паника опередила факты. Отдельные медиа и эксперты допустили существование угрозы для обычных граждан, хотя ее не было. Такое освещение повлияло и на политические решения: США ввели обязательный карантин для части контактных лиц, в то время как Канада позволила им оставаться дома под самонаблюдением.

Авторы исследования возразили, что успешная локализация вспышки вируса свидетельствует о готовности мира к следующей пандемии. Контроль над вирусом «Андес» ничего не говорит о реальном уровне подготовки, ведь он изначально не имел потенциала для массового распространения.

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Гораздо большее беспокойство у ученых вызывает само реагирование. Доверие общества получило серьезный удар во время пандемии COVID-19, и его восстановление, по словам авторов, возможно только через спокойную и основанную на доказательствах коммуникацию.

Еще одна угроза

Параллельно разворачивается куда более опасная вспышка лихорадки «Эбола» в Демократической Республике Конго и соседних странах — там подтверждено более 500 случаев болезни и около 100 смертей. ВОЗ уже объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией.

Хантавирус: последние новости

Напомним, хантавирус, который весной обнаружили на круизном лайнере MV Hondius, существенно отличается от разновидностей, распространенных в Украине. По словам спикера Центра общественного здоровья Николая Ганича, зафиксированный на судне южноамериканский штамм «Андес» может передаваться от человека к человеку и вызвать легочный синдром.

Украинские штаммы передаются исключительно от грызунов, приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом и не представляют риска межчеловеческого заражения, поэтому этот случай на лайнере не угрожает украинцам.

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Несмотря на то, что угроза приблизилась к границам из-за санитарного надзора в Польше за контактным лицом, а в Хмельницком с начала 2026 года подтвердили два случая инфекции, заболевание поддается терапии.

В прошлом году все инфицированные в Украине пациенты успешно поправились. В общем, хантавирус остается редкой болезнью с гораздо более низким риском заражения, чем у гриппа или COVID-19, а из-за отсутствия специфической вакцины и лекарств главной защитой остаются профилактика и гигиена.

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